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  4. Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Италия
06 октября 2024, 21:49 | Обновлено 06 октября 2024, 22:37
2228
1

Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол

6 октября римляне сыграли вничью с Монцей (1:1) в 7-м туре Серии А

06 октября 2024, 21:49 | Обновлено 06 октября 2024, 22:37
2228
1
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.6 баллов.

Такой показатель стал лучшим среди всех игроков, которые принимали участие в матче.

Оценки WhoScored за матч Монца – Рома (1:1)

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Серия A чемпионат Италии по футболу Монца Рома Рим оценки Артем Довбик WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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