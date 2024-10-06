Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол

6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.

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Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.6 баллов.

Такой показатель стал лучшим среди всех игроков, которые принимали участие в матче.

Оценки WhoScored за матч Монца – Рома (1:1)