Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
6 октября римляне сыграли вничью с Монцей (1:1) в 7-м туре Серии А
6 октября прошел матч 7-го тура Серии А 2024/25 между командами Монца и Рома.
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Поединок состоялся на стадионе Бриантео. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав. На 61-й минуте украинец забил гол.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.6 баллов.
Такой показатель стал лучшим среди всех игроков, которые принимали участие в матче.
Оценки WhoScored за матч Монца – Рома (1:1)
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