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Испания
07 октября 2024, 23:32 | Обновлено 07 октября 2024, 23:34
1102
0

«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина

Лукас Каньисарес высказался об Андрее

07 октября 2024, 23:32 | Обновлено 07 октября 2024, 23:34
1102
0
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Каньисарес

Выступающий за португальский Фаренсе экс-голкипер Реала Лукас Каньисарес поделился мнением относительно своего бывшего одноклубника Андрея Лунина.

«Лунин немного холоднее человек, чем Куртуа. Возможно, потому, что он – украинец, и мы по этому поводу шутили. Но я считаю, что это что-то очень положительное для вратаря. Я говорил с ним, он был открыт со мной, помогал, давал советы. И он, очевидно, был отличным парнем.

Тот факт, что он был таким холодным и не любил так много шутить или говорить, я думаю, это было видно в нем в прошлом сезоне. Он мог стоять на стадионе Этихад на глазах 90 000 человек в четвертьфинале Лиги чемпионов и не дрожать, когда все страдали.

Он – отличный вратарь с великолепной карьерой. И для меня хорошо также то, что я был рядом с ним, как и с Кепой и Кейлором Навасом в свое время», – сказал Каньисарес.

22-летний Лукас – сын легендарного испанского вратаря Сантьяго Каньисареса. Лукас находился в структуре королевского клуба с 2020 по 2024 год и выступал за дубль столичного гранда.

Ранее Испанский журналист издания AS Сантьяго Сегурола заявил, что Лунин заслуживает получить Золотой мяч благодаря выступлениям в сезоне 2023/24.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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