«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
Лукас Каньисарес высказался об Андрее
Выступающий за португальский Фаренсе экс-голкипер Реала Лукас Каньисарес поделился мнением относительно своего бывшего одноклубника Андрея Лунина.
«Лунин немного холоднее человек, чем Куртуа. Возможно, потому, что он – украинец, и мы по этому поводу шутили. Но я считаю, что это что-то очень положительное для вратаря. Я говорил с ним, он был открыт со мной, помогал, давал советы. И он, очевидно, был отличным парнем.
Тот факт, что он был таким холодным и не любил так много шутить или говорить, я думаю, это было видно в нем в прошлом сезоне. Он мог стоять на стадионе Этихад на глазах 90 000 человек в четвертьфинале Лиги чемпионов и не дрожать, когда все страдали.
Он – отличный вратарь с великолепной карьерой. И для меня хорошо также то, что я был рядом с ним, как и с Кепой и Кейлором Навасом в свое время», – сказал Каньисарес.
22-летний Лукас – сын легендарного испанского вратаря Сантьяго Каньисареса. Лукас находился в структуре королевского клуба с 2020 по 2024 год и выступал за дубль столичного гранда.
Ранее Испанский журналист издания AS Сантьяго Сегурола заявил, что Лунин заслуживает получить Золотой мяч благодаря выступлениям в сезоне 2023/24.
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