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Испания
07 октября 2024, 17:46 | Обновлено 07 октября 2024, 17:58
821
2

Известный журналист назвал украинца, который заслужил на ЗМ-2024. Не Довбик

Сантьяго Сегурола выделил Андрея Лунина

07 октября 2024, 17:46 | Обновлено 07 октября 2024, 17:58
821
2
Известный журналист назвал украинца, который заслужил на ЗМ-2024. Не Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист издания AS Сантьяго Сегурола заявил, что по итогам прошлого сезона украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин заслуживает Золотой мяч.

«Прошлый сезон Лунина был чрезвычайным, он заслуживает Золотой мяч 2024», – цитирует Сегуролу Radioestadio Noche.

Имя обладателя награды лучшему футболисту планеты станет известно 28 октября. Среди претендентов на Золотой мяч есть только один украинец – форвард «Ромы» Артем Довбик. Сам Лунин претендует на награду лучшему вратарю мира.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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turist86
Хіба сьогодні 1 квітня?
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0
India Life
Збірну України на євро поховав, а так канешна, маладєц
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0
Saar
Що?!!  Лунін! Та , навіть , Буффон з Касільясом його не отримували!!! Воротарі -ауцайдери щодо цього трофея. Тим паче, Лунін!
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0
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