Известный журналист назвал украинца, который заслужил на ЗМ-2024. Не Довбик
Сантьяго Сегурола выделил Андрея Лунина
Испанский журналист издания AS Сантьяго Сегурола заявил, что по итогам прошлого сезона украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин заслуживает Золотой мяч.
«Прошлый сезон Лунина был чрезвычайным, он заслуживает Золотой мяч 2024», – цитирует Сегуролу Radioestadio Noche.
Имя обладателя награды лучшему футболисту планеты станет известно 28 октября. Среди претендентов на Золотой мяч есть только один украинец – форвард «Ромы» Артем Довбик. Сам Лунин претендует на награду лучшему вратарю мира.
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