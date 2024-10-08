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  4. ДУБИНСКИЙ: «Буковина? Мы надеялись, что нахрапом запрыгнем и все побежит»
Украина. Премьер лига
08 октября 2024, 23:05 | Обновлено 08 октября 2024, 23:19
314
0

ДУБИНСКИЙ: «Буковина? Мы надеялись, что нахрапом запрыгнем и все побежит»

Владелец «Буковины» рассказал о ситуации в черновицком клубе

08 октября 2024, 23:05 | Обновлено 08 октября 2024, 23:19
314
0
ДУБИНСКИЙ: «Буковина? Мы надеялись, что нахрапом запрыгнем и все побежит»
Трендец. Владимир Дубинский

Владелец «Буковины» Владимир Дубинский рассказал о ситуации в черновицком клубе:

«Если сравнить с волейболом в Черновцах, то мы за весь сезон собрали зрителей меньше, чем за две игры футбольной Буковины.

Мы надеялись, что нахрапом запрыгнем и забежим. Думали, что нужно взять хороших игроков и все поедет, побежит. Но это совсем другое. Мои мысли, впечатления и планы корректировались очень серьезно. Мы надеялись, что сможем собрать более-менее мощную команду, игроков достаточно высокого уровня. Так говорили спортивный директор и директор клуба.

Если мы сравниваем, то входной билет в футбол действительно больше, но если мы сравниваем уровень Первой лиги и уровень Суперлиги топовых команд других видов спорта, таких как баскетбол или волейбол, то он примерно одинаков.

Большая проблема, которую мы сейчас ощутили – это инфраструктура. У нас стадион в очень сложном состоянии. Мы провели обширные инженерное и структурное исследования. Стадион построен в 1950-х годах, никогда не проводились капитальные работы – это большой вопрос. Много денег будет стоить нам построить полноценную инфраструктуру.

Зарплаты в футболе действительно значительно выше. Минимум 25 игроков и 10 человек тренерского персонала. Все хорошо, это нас не поразило, мы это понимали.

Мы не совсем понимали уровень затрат и уровень конкуренции, которые есть в футболе. Несмотря на это, мы надеемся, что все впереди. Потому что в футболе и спонсоры другие, и интерес к футболу, возможно, тысячи раз больше, чем в волейболе или баскетболе.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Владимир Дубинский
Николай Степанов Источник: Трендец
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