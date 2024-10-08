Клуб Первой лиги раскрыл бюджет и рассказал о самой высокой зарплате

Президент клуба Первой лиги «Буковина» Владимир Дубинский рассказал о том, что содержание команды на один сезон обходится в три миллиона долларов.

«У нас нет доплат, а вся зарплата – белая. Весь бюджет клуба составляет 120 миллионов гривен, 3 миллиона долларов. Тут все – зарплаты, содержание клуба, логистика, проживание. Сюда входит поддержка полей, инвестиции в молодых игроков».

«Самая высокая зарплата у нас – 5 тысяч долларов в месяц. Несколько игроков таких. Зарплат по 15-20 тысяч у нас нет».

«Для УПЛ, думаю, в три раза больше бюджет должен быть. 8-10 миллионов», – сказал Дубинский.

«Буковина» в группе А Первой лиги идет на третьей позиции.