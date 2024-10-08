Владелец Буковины сделал четкое заявление относительно будущего Кривенцова

Президент «Буковины» Владимир Дубинский высказал свое мнение о работе главного тренера черновицкой команды Валерия Кривенцова.

«Мы сейчас играем не в тот футбол, который он мне обещал, но я надеюсь, что шаг за шагом это будет улучшаться. Я понимаю, что любому тренеру нужно минимум два-три года.

Мне сказали, что команда уже изменила тактические схемы, тренировочный процесс, и мы буквально неделю-другую увидим изменения, голы. Доверие к тренеру есть. Понимаю, что для того, чтобы достичь какого-то большого результата, нужен будет тренер-легионер».

«Я глубоко понимаю, что нужно два, а то и три года. Вопрос, тот ли это тренер? Всегда когда проигрываешь, что-то не нравится. то хочется сказать: «Все, свободен». Но мы договорились с Валерой (и я надеюсь, я не нарушу эти договоренности) – до следующего лета мы не будем разговаривать об отставке», – сказал Дубинский.

Кривенцов стал главным тренером «Буковины» в мае 2024 года. Под его руководством команда в чемпионате одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и дважды проиграла.

Черновицкая команда занимает третье место в группе А Первой лиги с 14 очками.