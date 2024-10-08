ФОТО. У сына Криштиану Роналду новый кумир и это – не отец!
Криштиану Роналду-младший выбрал себе нового кумира в Манчестер Юнайтед
Сын Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младший – похоже, является персональным фаном одной из звезд «Манчестер Юнайтед».
Джуниор настолько фанатеет от Алехандро Гарначо, что делает домашние задания в футболке с фамилией 20-летнего аргентинца.
Фото поделилась Джорджина Родригес, подписав сторис: «Домашнее задание».
Не знаем, обидно ли отцу, что сын сидит не в футболке с его именем, но с Гарначо у Криштиану завязались очень теплые отношения во время выступлений за «Манчестер Юнайтед» – аргентинец является фаном Роналду, считая его своим наставником и вдохновителем в футболе.
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