ФОТО. У сына Криштиану Роналду новый кумир и это – не отец!

Сын Криштиану Роналду – Криштиану Роналду-младший – похоже, является персональным фаном одной из звезд «Манчестер Юнайтед».

Джуниор настолько фанатеет от Алехандро Гарначо, что делает домашние задания в футболке с фамилией 20-летнего аргентинца.

Фото поделилась Джорджина Родригес, подписав сторис: «Домашнее задание».

Не знаем, обидно ли отцу, что сын сидит не в футболке с его именем, но с Гарначо у Криштиану завязались очень теплые отношения во время выступлений за «Манчестер Юнайтед» – аргентинец является фаном Роналду, считая его своим наставником и вдохновителем в футболе.