Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации El Nacional, Холанд дал понять «горожанам», что готов к новому вызову в карьере. В свои 24 года Холанд чувствует, что пришло время для поиска новых вызовов, которые позволят ему продолжать расти как футболисту. Однако Холанд не хочет переходить в другую команду АПЛ – норвежец рассматривает уход в другой чемпионат. Холанд уже сообщил эту информацию своему агенту Рафаэле Пименти.

Главными фаворитами на трансфер норвежца являются «Реал» и «Барселона». Есть заинтересованность и от «Баварии» и «ПСЖ».

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.