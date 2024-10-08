11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.



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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда провела первую октябрьскую тренировку. Украинцы тренировались в форме от Adidas. Уже следующий матч национальная команда будет играть в новой форме.

Отдельно от общей группы футболистов работал полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко. У него повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток («Остин», США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Владислав Кабаев (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список

Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба - «Шахтер» Донецк), Александр Мартынюк («Александрия»).

ФОТО. Сборная Украины провела первую тренировку в новой форме от Adidas