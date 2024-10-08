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08 октября 2024, 20:04 | Обновлено 08 октября 2024, 20:30
694
1

ВИДЕО. Внутри дома Роналду в Манчестере - побывайте в гостях у легенды!

Каждый желающий может приобрести впечатляющую недвижимость экс-звезды МЮ

08 октября 2024, 20:04 | Обновлено 08 октября 2024, 20:30
694
1
ВИДЕО. Внутри дома Роналду в Манчестере - побывайте в гостях у легенды!
The Sun. Роналду, Джорджина и их дом в Манчестере

Роскошный особняк Криштиану Роналду в Манчестере выставлен на продажу. Вы можете приобрести дом, если у вас есть лишних 5 млн фунтов.

После отъезда португальца в «Аль-Наср» в декабре 2022 года дом в Олдерли-Эдж (графство Чешир) простаивает без своего хозяина.

​​«The Luxury Home Show» побывало в гостях у легенды футбола и показала дом изнутри.

Особенно ведущую шоу впечатлил крытый бассейн внутри особняка! Другие особенности включают кинотеатр, винный магазин, тренажерный зал, сауну и джакузи, а также корт для игры в падл: все удобства жизни Криштиану и его семьи в Манчестере вы можете посмотреть в увлекательном видеотуре.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед видео lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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