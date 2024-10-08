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Лига наций
08 октября 2024, 22:43 | Обновлено 08 октября 2024, 23:01
243
0

ВИДЕО. Работали с мячами. Первая тренировка сборной Украины в Познани

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко работал индивидуально

08 октября 2024, 22:43 | Обновлено 08 октября 2024, 23:01
243
0
ВИДЕО. Работали с мячами. Первая тренировка сборной Украины в Познани
УАФ

8 октября сборная Украины в польском городе Познань, готовясь к октябрьским поединкам Лиги наций 2024/25, провела первое занятие почти в полном составе.

Отдельно от общей группы футболистов работал полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко. У него повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава.

В октябре команда Сергея Реброва проведет два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани на ENEA Stadion будут принимать Грузию, а 14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав сыграют против Чехии.

ВИДЕО. Работали с мячами. Первая тренировка сборной Украины в Познани

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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