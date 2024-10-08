Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Украины провела первую октябрьскую тренировку перед Грузией
Лига наций
08 октября 2024, 21:22 | Обновлено 08 октября 2024, 21:39
561
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую октябрьскую тренировку перед Грузией

Украинская команда в октябре сыграет с Грузией и Чехией

08 октября 2024, 21:22 | Обновлено 08 октября 2024, 21:39
561
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела первую октябрьскую тренировку перед Грузией
УАФ

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку в октябре. Большинство игроков уже прибыли в лагерь команды.

Сборная Украины занимает последнее место в группе с нулем в графе набранных очков, третья Чехия с тремя баллами, вторая Албания с тремя пунктами, лидер Грузия, которая набрала максимальное количество зачетных баллов – 6.

ВИДЕО. Сборная Украины провела первую октябрьскую тренировку перед Грузией

По теме:
ВИДЕО. Как Костюк 2.5 часа мучалась на корте против Аванесян в Ухане
Сыграет с грузинами? Ветеран сборной Украины тренировался отдельно от всех
ГОЧОЛЕИШВИЛИ: «Сборная Украины хорошая команда, но мы лидеры группы и...»
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия видео тренировка
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
Футбол | 08 октября 2024, 16:19 5
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки

Невеста Криштиану Роналду продолжает собирать восторженные возгласы своих поклонников

ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
Футбол | 08 октября 2024, 14:09 28
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы

Испанские СМИ почему-то уверены, что Андрей мог предотвратить повреждение Дани

Вот это вариант! Салаха и Де Брюйне хочет объединить один клуб. Не саудиты
Футбол | 08.10.2024, 20:37
Вот это вариант! Салаха и Де Брюйне хочет объединить один клуб. Не саудиты
Вот это вариант! Салаха и Де Брюйне хочет объединить один клуб. Не саудиты
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Бокс | 08.10.2024, 02:49
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Футбол | 08.10.2024, 03:57
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Холанд принял неожиданное решение относительно будущего. Уже сказал агенту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Рой Джонс назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
07.10.2024, 08:14 8
Бокс
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Монца – Рома – 1:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
06.10.2024, 21:25 3
Футбол
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
ФЬЮРИ: «Я отбил голову Усику в первом бою, но в реванше я не буду...»
07.10.2024, 09:21 3
Бокс
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 2
Футбол
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
06.10.2024, 17:12 82
Футзал
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
08.10.2024, 08:07 36
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем