Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Две украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Ухане
WTA
08 октября 2024, 22:54 |
145
0

Две украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Ухане

Леся Цуренко и Марта Костюк успешно начали выступления на тысячнике в Китае

08 октября 2024, 22:54 |
145
0
Две украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

8 октября завершились все матчи 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Леся Цуренко на старте одолела Кэти Бултер. Далее украинка сразится с Магдой Линетт, которая выиграла у Людмилы Самсоновой.

Марта Костюк в непростом поединке справилась с Элиной Аванесян. Во 2-м раунде украинка выйдет на корт против Аманды Анисимовой. Представительница США выиграла у Кристины Букши.

Даяна Ястремская в 1/32 финала проиграла лаки-лузеру Эрике Андреевой. У «нейтралки» далее матч с сестрой Миррой, которая выбила Ван Сию. Это будет первый очный поединок сестер на уровне WTA с 2020 года после встречи Серены и Винус Уильямс. Жаль, что такая честь выпала теннисисткам из страны-террориста...

Первые восемь сеяных Уханя, включая Джессику Пегулу, Жасмин Паолини, Коко Гофф и других, стартуют на этих кортах с 1/16 финала.

WTA 1000 Ухань. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Катерина Синякова
Юлия Путинцева – Донна Векич [15

Беатрис Хаддад Майя [9] – Вероника Кудерметова
Магдалена Френх – Эмма Наварро [6]

Коко Гофф [4] – Виктория Томова
Аманда Анисимова – Марта Костюк [13]

Магда Линетт – Леся Цуренко
Бернарда Пера – Дарья Касаткина [8]

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Жаклин Кристиан
Камилла Рахимова – Лейла Фернандес

Мирра Андреева [16] – Эрика Андреева [LL]
Юань Юэ – Жасмин Паолини [3]

Барбора Крейчикова [7] – Хейли Баптист
Екатерина Александрова – Анна Калинская [10]

Лючия Бронцетти [LL] – Ван Синьюй
Анастасия Потапова – Джессика Пегула [2]

По теме:
ВИДЕО. Как Костюк 2.5 часа мучалась на корте против Аванесян в Ухане
Костюк прокомментировала победу над нейтралкой Аванесян на турнире в Ухане
Побеждала дважды. Кто будет соперницей Костюк во 2 раунде турнира в Ухане?
Юань Юэ Хейли Баптист Ван Синьюй Арина Соболенко Катерина Синякова Юлия Путинцева Донна Векич Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова Магдалена Френх Эмма Наварро Коко Гофф Виктория Томова Аманда Анисимова Марта Костюк Магда Линетт Леся Цуренко Бернарда Пера Дарья Касаткина Чжэн Циньвень Жаклин Кристиан Камилла Рахимова Лейла Фернандес Мирра Андреева Эрика Андреева Барбора Крейчикова Екатерина Александрова Анна Калинская Лючия Бронцетти Анастасия Потапова Джессика Пегула WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае
Теннис | 08 октября 2024, 16:43 0
Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае
Джокович не оставил шансов сопернику на турнире в Шанхае

Четвертая ракетка мира Джокович переиграл Коболли в двух сетах

Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Футбол | 08 октября 2024, 13:22 99
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать
Теперь Реброву можно лишь посочувствовать

Валерий Василенко – о сложной кадровой ситуации в сборной накануне матчей Лиги наций

Фьюри – о желаемом сопернике: «Неважно, проиграет ли он 20 боев. Должны...»
Бокс | 08.10.2024, 20:12
Фьюри – о желаемом сопернике: «Неважно, проиграет ли он 20 боев. Должны...»
Фьюри – о желаемом сопернике: «Неважно, проиграет ли он 20 боев. Должны...»
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Бокс | 08.10.2024, 02:49
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
Солидная сумма. Известно, сколько Майк Тайсон заработает за бой с Полом
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
Футбол | 07.10.2024, 23:32
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
«Стоял и не дрожал, когда все страдали». Экс-голкипер Реала похвалил Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
Фьюри назвал боксера с самым сильным ударом в истории. Не Тайсон, не Форман
07.10.2024, 01:27
Бокс
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
Макгрегор назвал единственного боксера, который бы победил Усика и Кличко
08.10.2024, 07:48 4
Бокс
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
ВИДЕО. Почему обвиняют Лунина? Как украинец мог спасти Карвахаля от травмы
08.10.2024, 14:09 31
Футбол
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
«Миша сегодня был...» Мареска оценил игру Мудрика в матче АПЛ с Ноттингемом
07.10.2024, 00:14 4
Футбол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
Лучший игрок! Известна оценка Довбика за матч Ромы, в котором он забил гол
06.10.2024, 21:49 2
Футбол
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
В Италии разнесли Рому: Не могут удержать преимущество, созданное Довбиком
07.10.2024, 07:40 3
Футбол
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в истории. Буффон – лишь седьмой. Кто лидер?
07.10.2024, 07:12 23
Футбол
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
ВИДЕО. Положил всю оборону. Довбик забил крутой гол за Рому в Серии А
06.10.2024, 20:25 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем