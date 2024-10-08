Две украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Ухане

8 октября завершились все матчи 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Леся Цуренко на старте одолела Кэти Бултер. Далее украинка сразится с Магдой Линетт, которая выиграла у Людмилы Самсоновой.

Марта Костюк в непростом поединке справилась с Элиной Аванесян. Во 2-м раунде украинка выйдет на корт против Аманды Анисимовой. Представительница США выиграла у Кристины Букши.

Даяна Ястремская в 1/32 финала проиграла лаки-лузеру Эрике Андреевой. У «нейтралки» далее матч с сестрой Миррой, которая выбила Ван Сию. Это будет первый очный поединок сестер на уровне WTA с 2020 года после встречи Серены и Винус Уильямс. Жаль, что такая честь выпала теннисисткам из страны-террориста...

Первые восемь сеяных Уханя, включая Джессику Пегулу, Жасмин Паолини, Коко Гофф и других, стартуют на этих кортах с 1/16 финала.

WTA 1000 Ухань. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Катерина Синякова

Юлия Путинцева – Донна Векич [15

Беатрис Хаддад Майя [9] – Вероника Кудерметова

Магдалена Френх – Эмма Наварро [6]

Коко Гофф [4] – Виктория Томова

Аманда Анисимова – Марта Костюк [13]

Магда Линетт – Леся Цуренко

Бернарда Пера – Дарья Касаткина [8]

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Жаклин Кристиан

Камилла Рахимова – Лейла Фернандес

Мирра Андреева [16] – Эрика Андреева [LL]

Юань Юэ – Жасмин Паолини [3]

Барбора Крейчикова [7] – Хейли Баптист

Екатерина Александрова – Анна Калинская [10]

Лючия Бронцетти [LL] – Ван Синьюй

Анастасия Потапова – Джессика Пегула [2]