Две украинки в борьбе. Определены все участницы 1/16 финала турнира в Ухане
Леся Цуренко и Марта Костюк успешно начали выступления на тысячнике в Китае
8 октября завершились все матчи 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Леся Цуренко на старте одолела Кэти Бултер. Далее украинка сразится с Магдой Линетт, которая выиграла у Людмилы Самсоновой.
Марта Костюк в непростом поединке справилась с Элиной Аванесян. Во 2-м раунде украинка выйдет на корт против Аманды Анисимовой. Представительница США выиграла у Кристины Букши.
Даяна Ястремская в 1/32 финала проиграла лаки-лузеру Эрике Андреевой. У «нейтралки» далее матч с сестрой Миррой, которая выбила Ван Сию. Это будет первый очный поединок сестер на уровне WTA с 2020 года после встречи Серены и Винус Уильямс. Жаль, что такая честь выпала теннисисткам из страны-террориста...
Первые восемь сеяных Уханя, включая Джессику Пегулу, Жасмин Паолини, Коко Гофф и других, стартуют на этих кортах с 1/16 финала.
WTA 1000 Ухань. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Катерина Синякова
Юлия Путинцева – Донна Векич [15
Беатрис Хаддад Майя [9] – Вероника Кудерметова
Магдалена Френх – Эмма Наварро [6]
Коко Гофф [4] – Виктория Томова
Аманда Анисимова – Марта Костюк [13]
Магда Линетт – Леся Цуренко
Бернарда Пера – Дарья Касаткина [8]
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Жаклин Кристиан
Камилла Рахимова – Лейла Фернандес
Мирра Андреева [16] – Эрика Андреева [LL]
Юань Юэ – Жасмин Паолини [3]
Барбора Крейчикова [7] – Хейли Баптист
Екатерина Александрова – Анна Калинская [10]
Лючия Бронцетти [LL] – Ван Синьюй
Анастасия Потапова – Джессика Пегула [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Четвертая ракетка мира Джокович переиграл Коболли в двух сетах
Валерий Василенко – о сложной кадровой ситуации в сборной накануне матчей Лиги наций