Роджер ФЕДЕРЕР: «Предлагаю объединить организации ATP и WTA»

Знаменитый швейцарский теннисист высказал революционное предложение

  • 22.04.2020 20:15
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Предлагаю объединить организации ATP и WTA»
© Twitter. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер предложил объединить организации ATP и WTA, которые отвечают за мужской и женский теннис соответственно:

«Я один думаю, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис в одно целое? Я говорю не о слиянии турниров на площадке, а о слиянии двух руководящих органов (ATP и WTA), которые курируют профессиональные туры у мужчин и женщин.

Для фанатов слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтинга, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров.

Возможно, это должно было случиться давным-давно, но, может быть, сейчас самое время. Это трудные времена в каждом виде спорта, и мы можем выйти из этого с двумя ослабленными органами или одним сильным».

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Источник — Twitter

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