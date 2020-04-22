Роджер ФЕДЕРЕР: «Предлагаю объединить организации ATP и WTA»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер предложил объединить организации ATP и WTA, которые отвечают за мужской и женский теннис соответственно:
«Я один думаю, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис в одно целое? Я говорю не о слиянии турниров на площадке, а о слиянии двух руководящих органов (ATP и WTA), которые курируют профессиональные туры у мужчин и женщин.
Для фанатов слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтинга, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров.
Возможно, это должно было случиться давным-давно, но, может быть, сейчас самое время. Это трудные времена в каждом виде спорта, и мы можем выйти из этого с двумя ослабленными органами или одним сильным».
Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020
I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours….— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020
I agree with you, It’s too confusing for the fans when there are different ranking systems, different logos, different websites, different tournament categories. https://t.co/zX4XTr9Rr0— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020
It probably should have happened a long time ago, but maybe now is really the time.— Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020
These are tough times in every sport and we can come out of this with 2 weakened bodies or 1 stronger body. https://t.co/30SbbAla5g
Источник — Twitter
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