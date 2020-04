Роджер ФЕДЕРЕР: «Предлагаю объединить организации ATP и WTA»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер предложил объединить организации ATP и WTA, которые отвечают за мужской и женский теннис соответственно:

«Я один думаю, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис в одно целое? Я говорю не о слиянии турниров на площадке, а о слиянии двух руководящих органов (ATP и WTA), которые курируют профессиональные туры у мужчин и женщин.

Для фанатов слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтинга, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров.

Возможно, это должно было случиться давным-давно, но, может быть, сейчас самое время. Это трудные времена в каждом виде спорта, и мы можем выйти из этого с двумя ослабленными органами или одним сильным».

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours…. — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

I agree with you, It’s too confusing for the fans when there are different ranking systems, different logos, different websites, different tournament categories. https://t.co/zX4XTr9Rr0 — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020