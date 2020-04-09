Уимблдон получит $141 миллион от страховых компаний

Организаторы смогут получить около половины от ежегодного дохода, даже не проводя турнир

  • 09.04.2020 17:35
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Уимблдон получит $141 миллион от страховых компаний
© Уимблдон

Уимблдон получит от страховых компаний компенсацию в размере 141 миллиона долларов за отмену соревнований из-за коронавируса. Об этом сообщает спортивный аналитик и журналист Даррен Роувелл.

Дело в том, что организаторы травяного мейджора последние 17 лет исправно платили по $2 миллиона в страховой фонд.

Пресс-служба турнира еще не прокомментировала эти цифры, но похоже на то, что Уимблдон получил около половины выручки, не проводя соревнования. В предыдущие годы  доход турнира составлял около $300 миллионов.

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Источник — Sport.ua

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