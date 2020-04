Уимблдон получит $141 миллион от страховых компаний

Уимблдон получит от страховых компаний компенсацию в размере 141 миллиона долларов за отмену соревнований из-за коронавируса. Об этом сообщает спортивный аналитик и журналист Даррен Роувелл.

Дело в том, что организаторы травяного мейджора последние 17 лет исправно платили по $2 миллиона в страховой фонд.

Пресс-служба турнира еще не прокомментировала эти цифры, но похоже на то, что Уимблдон получил около половины выручки, не проводя соревнования. В предыдущие годы доход турнира составлял около $300 миллионов.

Wimbledon spokesperson on insurance policy that included pandemics: “We have always sought to buy the optimum insurance coverage available.” pic.twitter.com/28FAziYzkU