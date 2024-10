ФЕДЕРЕР: «Я надеялся, что этот день никогда не наступит»

43-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер не остался в стороне и также прокомментировал решение Рафаэля Надаля завершить карьеру.

«Какая карьера, Рафа! Я надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые воспоминания и высокие достижения в игре, которую мы любим», — написал Федерер.

Между собой Надаль и Федерер встречались 40 раз. Преимущество по победам имеет именно Надаль – 24, у Федерера, соответственно, 16 побед.

Первую свою встречу теннисисты сыграли в марте 2004 года. 17-летний Рафаэль тогда сенсационно переиграл более опытного Роджера в двух сетах.

Последняя игра между Надалем и Федерером состоялась в 2019 году в полуфинале Уимблдона. В той игре победил Роджер.

Roger Federer to Rafa Nadal after announcing his retirement from tennis.



Always supporting each other til the very end. 🥹 pic.twitter.com/qQNkCler2k