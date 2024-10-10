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WTA
10 октября 2024, 16:58 | Обновлено 10 октября 2024, 17:28
676
1

ФЕДЕРЕР: «Я надеялся, что этот день никогда не наступит»

Роджер Федерер прокомментировал решение Рафаэля Надаля завершить карьеру

10 октября 2024, 16:58 | Обновлено 10 октября 2024, 17:28
676
1
ФЕДЕРЕР: «Я надеялся, что этот день никогда не наступит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

43-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер не остался в стороне и также прокомментировал решение Рафаэля Надаля завершить карьеру.

«Какая карьера, Рафа! Я надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые воспоминания и высокие достижения в игре, которую мы любим», — написал Федерер.

Между собой Надаль и Федерер встречались 40 раз. Преимущество по победам имеет именно Надаль – 24, у Федерера, соответственно, 16 побед.

Первую свою встречу теннисисты сыграли в марте 2004 года. 17-летний Рафаэль тогда сенсационно переиграл более опытного Роджера в двух сетах.

Последняя игра между Надалем и Федерером состоялась в 2019 году в полуфинале Уимблдона. В той игре победил Роджер.

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Роджер Федерер Рафаэль Надаль теннис Уимблдон завершение карьеры
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Бо вони найчастіше зустрічались на грунті! На харді чи інших покриттях, Надаль програвав, як нуб!Федерер - легенда, найкращий з усіх!
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