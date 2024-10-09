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Уимблдон
09 октября 2024, 19:40 | Обновлено 09 октября 2024, 20:32
145
0

Уимблдон получит систему электронного определения аутов

Организаторы соревнования впервые откажутся от услуг линейных арбитров

09 октября 2024, 19:40 | Обновлено 09 октября 2024, 20:32
145
0
Уимблдон получит систему электронного определения аутов
www.wimbledon.com. Карлос Алькарас

Комитет по вопросам организации чемпионата Уимблдона сообщил о нововведениях в турнире с 2025 года. Речь идет о применении электронной системы определения аутов (Hawk-Eye Live). Это будут первые соревнования, где не будут использоваться линейные арбитры.

Также был откорректирован график чемпионата. Финалы мужского и женского парного разряда начнутся в 13:00 по местному времени, а в 16:00 состоятся финалы женского и мужского одиночного разряда.

Уимблдонский турнир впервые провели в 1877 году под эгидой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Матчи проходили только среди мужчин. Именно это соревнование считается первым теннисным турниром в мире.

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Олександр Сільченко Источник: Wimbledon
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