Уимблдон получит систему электронного определения аутов

Комитет по вопросам организации чемпионата Уимблдона сообщил о нововведениях в турнире с 2025 года. Речь идет о применении электронной системы определения аутов (Hawk-Eye Live). Это будут первые соревнования, где не будут использоваться линейные арбитры.

Также был откорректирован график чемпионата. Финалы мужского и женского парного разряда начнутся в 13:00 по местному времени, а в 16:00 состоятся финалы женского и мужского одиночного разряда.

Уимблдонский турнир впервые провели в 1877 году под эгидой Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Матчи проходили только среди мужчин. Именно это соревнование считается первым теннисным турниром в мире.

The AELTC has announced operational updates for next year's Championships, relating to the final weekend schedule and the use of Live Electronic Line Calling.



