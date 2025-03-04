ШОВКОВСКИЙ: «Я насчитал судьям: вратарь держал мяч 15–16 секунд»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский во время пресс-конференции ответил на вопрос о введении правила 8 секунд для вратарей, за нарушение которого будет назначаться угловой удар:

«Будем откровенны, иногда в матчах весенней части чемпионата я принципиально, находясь у четвертого арбитра, начинал отсчет, когда вратарь брал мяч в руки. «Один, два, три, четыре, пять» – и чем дальше, тем повышал голос. Доходило, бывало, до 15–16 секунд!

По-моему, для ускорения игры это правильное решение. Насколько я помню, предлагают ввести за нарушение угловой удар – я поддерживаю это.

Но мы пока к этому готовиться не будем. У игроков на поле нет времени, чтобы переживать какие-то неудачные действия или, наоборот, радоваться удачным событиям. Эмоции иногда мешают игрокам».

Новое правило – о назначении углового удара в случае задержки мяча вратарем более 8 секунд – вступит в силу 1 июля 2025 года.