ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный теннисный турнир Уимблдон отменен

Официальное решение организаторов

  • 01.04.2020 18:44
  • 249 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный теннисный турнир Уимблдон отменен
© twitter.com/Wimbledon

Организаторы легендарного британского теннисного турнира Уимблдон объявили об отмене соревнования в 2020 году.

Подчеркивается, что из-за пандемии коронавируса турнир отменен, а не перенесен на неопределенный срок. 134-й розыгрыш соревнования теперь запланирован на июнь-июль 2021 года.

Турнир был отменен впервые со времен Второй мировой войны

Ранее был отменен весь грунтовый сезон, но были ожидания, что летом травяной сезон состоится хотя бы в каком-то виде.

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Источник — Wimbledon

(2 голоса)

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Комментарии
    kromolovski92
      kromolovski92, 01.04.2020 18:59
    0
    axylinam, 01.04.2020 18:48
    Судя по всему в этом году,нормального спорта мы не увидим,разве что чемпионат Гондураса по щелбанам
    Чеміпіонат Білорусі, потім буде кубок Білорусі, потім трохи перерви і новий чемпіонат Білорусі ....пізніше перейдуть на 1 і 2 білоруську лігу.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.04.2020 18:48
    0
    Судя по всему в этом году,нормального спорта мы не увидим,разве что чемпионат Гондураса по щелбанам
    Ссылка
    kromolovski92
      kromolovski92, 01.04.2020 18:59
    0
    axylinam, 01.04.2020 18:48
    Судя по всему в этом году,нормального спорта мы не увидим,разве что чемпионат Гондураса по щелбанам
    Чеміпіонат Білорусі, потім буде кубок Білорусі, потім трохи перерви і новий чемпіонат Білорусі ....пізніше перейдуть на 1 і 2 білоруську лігу.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.04.2020 18:48
    0
    Судя по всему в этом году,нормального спорта мы не увидим,разве что чемпионат Гондураса по щелбанам
    Ссылка
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