ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный теннисный турнир Уимблдон отменен

Организаторы легендарного британского теннисного турнира Уимблдон объявили об отмене соревнования в 2020 году.

Подчеркивается, что из-за пандемии коронавируса турнир отменен, а не перенесен на неопределенный срок. 134-й розыгрыш соревнования теперь запланирован на июнь-июль 2021 года.

Турнир был отменен впервые со времен Второй мировой войны

Ранее был отменен весь грунтовый сезон, но были ожидания, что летом травяной сезон состоится хотя бы в каком-то виде.