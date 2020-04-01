ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный теннисный турнир Уимблдон отменен

Организаторы легендарного британского теннисного турнира Уимблдон объявили об отмене соревнования в 2020 году.
Подчеркивается, что из-за пандемии коронавируса турнир отменен, а не перенесен на неопределенный срок. 134-й розыгрыш соревнования теперь запланирован на июнь-июль 2021 года.
Турнир был отменен впервые со времен Второй мировой войны
Ранее был отменен весь грунтовый сезон, но были ожидания, что летом травяной сезон состоится хотя бы в каком-то виде.
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Источник — Wimbledon
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