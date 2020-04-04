Богатая жизнь Роналдиньо: девушки, дома, бизнес

В этом ролике вы узнаете о личной жизни Роналдиньо, о том, сколько у него машин и домов, сколько зарабатывает Роналдиньо, каким занимается бизнесом и за что сейчас находится в тюрьме в Парагвае.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
нет, лучше сидеть на парагвайской киче
нет, лучше сидеть на парагвайской киче
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.