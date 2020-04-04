Богатая жизнь Роналдиньо: девушки, дома, бизнес

И проблемы с законом

  • 04.04.2020 11:13
  • 1798 просмотров
  • 1 комментарий
Богатая жизнь Роналдиньо: девушки, дома, бизнес
© twitter

В этом ролике вы узнаете о личной жизни Роналдиньо, о том, сколько у него машин и домов, сколько зарабатывает Роналдиньо, каким занимается бизнесом и за что сейчас находится в тюрьме в Парагвае.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 04.04.2020 12:00
    0
    заплати ты блин налоги в любой европейской стране и живи спокойно.
    нет, лучше сидеть на парагвайской киче
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 04.04.2020 12:00
    0
    заплати ты блин налоги в любой европейской стране и живи спокойно.
    нет, лучше сидеть на парагвайской киче
    Ссылка
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