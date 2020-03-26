Стадион Маракана будут использовать в качестве госпиталя

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро перепрофилирован в полевой госпиталь для лечения пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19.
One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.— CNN Football (@CNNFC) March 24, 2020
👉 https://t.co/kHreyTkPgs pic.twitter.com/xINONxIT8E
В Бразилии приостановлены все футбольные соревнования из-за пандемии коронавируса. Также кроме «Мараканы» в качестве госпиталей будут использовать стадионы «Коринтианса», «Сан-Паулу», «Ботафого» и «Сантоса».
В стране заразилось коронавирусом более 2500 человек.
Ранее ледовый дворец в Испании решили использовать в качестве морга.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.