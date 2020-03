Стадион Маракана будут использовать в качестве госпиталя

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро перепрофилирован в полевой госпиталь для лечения пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19.

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.



