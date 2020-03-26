Стадион Маракана будут использовать в качестве госпиталя

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро перепрофилирован в полевой госпиталь для лечения пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19.

One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics -- the Maracana -- is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.



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В Бразилии приостановлены все футбольные соревнования из-за пандемии коронавируса. Также кроме «Мараканы» в качестве госпиталей будут использовать стадионы «Коринтианса», «Сан-Паулу», «Ботафого» и «Сантоса».

В стране заразилось коронавирусом более 2500 человек.

Ранее ледовый дворец в Испании решили использовать в качестве морга.