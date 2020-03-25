Джейдон Санчо – лучший бомбардир Бундеслиги среди тинейджеров

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, которому сегодня исполнилось 20 лет, является лучшим бомбардиром Бундеслиги среди тинейджеров.

В возрасте до 20 лет англичанин наколотил 27 голов в элитном дивизионе Германии, больше нет ни у кого.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо сыграл 23 матча, забил 14 голов и отдал 16 ассистов.

Отметим, что Санчо был признан лучшим игроком февраля в немецком чемпионате.