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Чемпионат Германии
Боруссия Д
23.11.2024 16:30 – FT 4 : 0
Фрайбург
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Германия
23 ноября 2024, 20:59 |
66
0

Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 4:0. Два удаления у гостей. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги

23 ноября 2024, 20:59 |
66
0
Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 4:0. Два удаления у гостей. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в рамках 11-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала на своем стадионе «Фрайбург».

Матч завершился разгромной победой «Боруссии» со счётом 4:0, а «Фрайбург» получил два удаления и так и не смог забить.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

«Боруссия Дортмунд»«Фрайбург» – 4:0

Голы: Байер 7, Нмеча 40, Брандт 66, Байно-Гиттенс, 77

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
Чуквубуйке Адаму (Фрайбург) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
63’
Патрик Остерхаге (Фрайбург) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Фрайбург Бундеслига видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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