23.11.2024 16:30 – FT 4 : 0
Германия23 ноября 2024, 20:59 |
66
0
Боруссия Дортмунд – Фрайбург – 4:0. Два удаления у гостей. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги
23 ноября 2024, 20:59 |
66
0
23 ноября в рамках 11-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала на своем стадионе «Фрайбург».
Матч завершился разгромной победой «Боруссии» со счётом 4:0, а «Фрайбург» получил два удаления и так и не смог забить.
Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября
«Боруссия Дортмунд» – «Фрайбург» – 4:0
Голы: Байер 7, Нмеча 40, Брандт 66, Байно-Гиттенс, 77
Видеообзор матча:
События матча
90’ +3
Чуквубуйке Адаму (Фрайбург) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Байно-Гиттенс (Боруссия Д).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
63’
Патрик Остерхаге (Фрайбург) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Байер (Боруссия Д).
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