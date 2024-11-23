Боруссия Д

23 ноября в рамках 11-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала на своем стадионе «Фрайбург».

Матч завершился разгромной победой «Боруссии» со счётом 4:0, а «Фрайбург» получил два удаления и так и не смог забить.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

«Боруссия Дортмунд» – «Фрайбург» – 4:0

Голы: Байер 7, Нмеча 40, Брандт 66, Байно-Гиттенс, 77

Видеообзор матча: