ШИКарный хет-трик. Дебютировал ли украинец? Байер выиграл матч на 7 голов

23 ноября в 16:30 состоялись матчи 11-го тура Бундеслиги.

На стадионе «БайАрена» в Леверкузене «Байер» принимал «Хайденхайм».

За хозяев хет-трик оформил Патрик Шик, также голами отличились Эсекьель Паласиос и Гранит Джака. Гости ответили забитыми мячами Никласа Дорша и Матиаса Гонзака.

17-летний украинский нападающий «Байера» Артем Степанов провел этот матч на скамье запасных. Украинец впервые в карьере попал в заявку на матч Бундеслиги.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» принимала «Фрайбург».

За хозяев голами отличились Максимильян Байер, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт и Джейми Байно-Гиттенс.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

Байер – Хайденхайм – 5:2

Голы: Паласиос, 30, Шик, 32, 52, 71, Джака, 82 – Дорш, 10, Гонзак, 21

Боруссия Д – Фрайбург – 4:0

Голы: Байер, 7, Нмеча, 40, Брандт, 66, Байно-Гиттенс, 77

Вольфсбург – Унион Берлин – 1:0

Гол: Баку, 71

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3

Голы: Гложек, 17, 82, Бишоф, 50, Бруун Ларсен, 87 – Орбан, 15, Нуса, 19, Нсоки, 67 (автогол)

Штутгарт – Бохум – 2:0

Голы: Фюрих, 53, Диль, 78