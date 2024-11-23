ШИКарный хет-трик. Дебютировал ли украинец? Байер выиграл матч на 7 голов
Состоялись матчи 11-го тура Бундеслиги
23 ноября в 16:30 состоялись матчи 11-го тура Бундеслиги.
На стадионе «БайАрена» в Леверкузене «Байер» принимал «Хайденхайм».
За хозяев хет-трик оформил Патрик Шик, также голами отличились Эсекьель Паласиос и Гранит Джака. Гости ответили забитыми мячами Никласа Дорша и Матиаса Гонзака.
17-летний украинский нападающий «Байера» Артем Степанов провел этот матч на скамье запасных. Украинец впервые в карьере попал в заявку на матч Бундеслиги.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» принимала «Фрайбург».
За хозяев голами отличились Максимильян Байер, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт и Джейми Байно-Гиттенс.
Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября
Байер – Хайденхайм – 5:2
Голы: Паласиос, 30, Шик, 32, 52, 71, Джака, 82 – Дорш, 10, Гонзак, 21
Боруссия Д – Фрайбург – 4:0
Голы: Байер, 7, Нмеча, 40, Брандт, 66, Байно-Гиттенс, 77
Вольфсбург – Унион Берлин – 1:0
Гол: Баку, 71
Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3
Голы: Гложек, 17, 82, Бишоф, 50, Бруун Ларсен, 87 – Орбан, 15, Нуса, 19, Нсоки, 67 (автогол)
Штутгарт – Бохум – 2:0
Голы: Фюрих, 53, Диль, 78
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