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Чемпионат Германии
Байер
23.11.2024 16:30 – FT 5 : 2
Хайденхайм
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Германия
23 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:55
1736
4

ШИКарный хет-трик. Дебютировал ли украинец? Байер выиграл матч на 7 голов

Состоялись матчи 11-го тура Бундеслиги

23 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:55
1736
4
ШИКарный хет-трик. Дебютировал ли украинец? Байер выиграл матч на 7 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 16:30 состоялись матчи 11-го тура Бундеслиги.

На стадионе «БайАрена» в Леверкузене «Байер» принимал «Хайденхайм».

За хозяев хет-трик оформил Патрик Шик, также голами отличились Эсекьель Паласиос и Гранит Джака. Гости ответили забитыми мячами Никласа Дорша и Матиаса Гонзака.

17-летний украинский нападающий «Байера» Артем Степанов провел этот матч на скамье запасных. Украинец впервые в карьере попал в заявку на матч Бундеслиги.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» принимала «Фрайбург».

За хозяев голами отличились Максимильян Байер, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт и Джейми Байно-Гиттенс.

Бундеслига. 11-й тур. 23 ноября

Байер – Хайденхайм – 5:2

Голы: Паласиос, 30, Шик, 32, 52, 71, Джака, 82 – Дорш, 10, Гонзак, 21

Боруссия Д – Фрайбург – 4:0

Голы: Байер, 7, Нмеча, 40, Брандт, 66, Байно-Гиттенс, 77

Вольфсбург – Унион Берлин – 1:0

Гол: Баку, 71

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 4:3

Голы: Гложек, 17, 82, Бишоф, 50, Бруун Ларсен, 87 – Орбан, 15, Нуса, 19, Нсоки, 67 (автогол)

Штутгарт – Бохум – 2:0

Голы: Фюрих, 53, Диль, 78

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
2007 года рождения уже рядом с основной командой Бундеслиги. Удачи ему!
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Falko
Там не просто ШИКарний хет-трік, там ШИКарний камбек. Баєр закінчив 5:2 після 0:2.
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