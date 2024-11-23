ФОТО. Как мама Джуда Беллингема пожертвовала собой ради успеха сына

Мама полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема – Дениз Беллингем – является важнейшей частью успеха сына в футболе.

Популярный Instagram-аккаунт FC Motivate рассказал историю о том, как мама пожертвовала своими интересами ради карьеры сына:

«С малых лет Дениз отвозила сына на тренировки, поддерживая его мечту и помогая ему сосредоточиться на достижении цели.

Когда Джуду исполнилось 17 лет, «Боруссия» Дортмунд подписала его – Дениз решила поехать с сыном, чтобы он не был одинок в своём приключении и новой стране.

В Дортмунде мама создала для сына ощущения дома, и поэтому у него никогда не было тоски по дому. Дом – это там, где мы есть.

Дениз контролировала, чтобы Джуд был скромным, сосредоточенным на своих футбольных мечтах и избегал плохого влияния.

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Она готовила, возила его на матчи, всё что оставалось Джуду – сосредоточиться на своей игре.

Мама помогла сыну с принятием ключевых карьерных решений – именно она настояла на том, чтобы принять предложение Дортмунда, отклонив предложения больших клубов.

Дениз всегда была рядом с сыном в моменты наибольших вызовов в его жизни и карьере.

Сейчас Джуд Беллингем сияет на наибольших стадионах мира, но именно мама была той, кто стоит за его успехом и той, кто первой поверила в его мечту.

За любым успешным человеком стоит тот, кто поверил в него».