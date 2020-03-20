Санчо – лучший игрок февраля в Бундеслиге

Лучшим игроком февраля в немецкой Бундеслиге был признан полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо.
Ihr habt entschieden: @BVB-Ass @Sanchooo10 ist der #BundesligaPOTM des Monats Februar! #FIFA20 @eafussball pic.twitter.com/3O3N3H4TFV— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) March 20, 2020
В голосовании он опередил игрока «Баварии» Сержа Гнабри.
В феврале Санчо провел в Бундеслиге 5 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.
Сейчас чемпионат Германии приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Санчо проявляет «Челси».
Источник — Twitter
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