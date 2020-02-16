Челси проявляет повышенный интерес к Санчо

Лондонский «Челси» проявляет повышенный интерес к покупке 19-летнего английского вингера «Боруссии» Дортмунд Джейдона Санчо.

Футболистом также активно интересуются многие гранды, в частности, «Манчестер Юнайтед», но «Челси» надеется опередить всех в гонке за талантливым футболистом. Трансфер может состояться уже будущим летом.

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 30 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 17 результативных передач.

Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость Санчо составляет €120 миллионов.