В воскресенье, 8-го марта, состоится поединок двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором днепровский «Днепр-1» сразится против «Мариуполя». Матч пройдет в Днепре, на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 17:00.

Ключевой игрой с точки зрения определения последнего участника верхней «шестерки» команд могла бы стать игра в Днепре между коллективами Дмитрия Михайленко и Александра Бабича, если бы не поединок в Киеве, где на поле «Облонь-Арены» будет вершить свою судьбу в поединке против действующего чемпиона «Колос». В рамках УПЛ редки случаи, когда интрига живет вплоть до последней секунды, поэтому пропускать одну из частей заочной битвы за «лучшую жизнь» уж точно не следует. «Мариуполю» нужна любая осечка «колосков» и собственная победа в игре против «Днепра-1», который будет изо всех сил цепляться за возможность не отстать от первой строчки будущей «нижней шестерки».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Днепром-1» и «Мариуполем».