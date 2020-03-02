Металлист 1925 завершил два зимних сбора

На днях харьковская команда «Металлист 1925» завершила второй зимний сбор и приступила к третьему. Все три сбора в это зимнее межсезонье молодой харьковский клуб проводит в родном Харькове. До этого у клуба из Харькова было 3 зимних подготовительных периода, ведь команда проводит всего-навсего 4-ый в своей истории сезон.
В первом зимнем межсезонье, когда клуб играл в аматорском чемпионате Украины, у харьковчан был выезд на сборы в Закарпатье, затем во времена выступления во второй и первом лигах, были выезды в Турцию.
Первоначально в эту зиму также планировались сборы в Турции, но нестабильная ситуация между Турцией и Сирией, а также разбушевавшийся по миру коронавирус вмешался в планы. Учитывая благоприятный прогноз синоптиков, принято решение остаться в Украине, и готовится на УТЦ в Высоком. Уже сейчас на полях УТЦ практически сошёл снег и уже через несколько дней команда сможет перейти на натуральный газон. Сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами о проведении спаррингов.
А пока подведём итоги первых двух сборов. «Металлист 1925» провёл 6 матчей, вот их результаты:
«Металлист 1925» – «Авангард» (Харьков) 5:2,
«Металлист 1925» – «Альянс» (Липовая Долина) 4:0,
«Металлист 1925» – ФК «Волчанск» 2:1,
«Горняк-Спорт» (Верхние Плавные) – «Металлист 1925» 2:2,
«Металлист 1925» – «Авангард» (Краматорск) 2:1,
«Универ-Динамо» (Харьков) – «Металлист 1925» 1:4.
Соперниками были три любительских клуба из Харьковской области («Авангард» (Харьков), «Волчанск» и «Универ-Динамо»), один клуб второй лиги («Альянс») и два клуба первой лиги («Горняк-Спорт» и краматорский «Авангард»). Одержано 5 побед, один матч завершился вничью, разница мячей 19:7. Средняя результативность команды 3,2 гола за матч. Четыре игры харьковская команда провела УТБ в посёлке Высокий, один матч был сыгран в Полтаве против «Горняка-Спорт», а еще один на поле команды «Универ-Динамо».
Тренерский штаб задействовал в этих играх 23 игроков основного состав, 2 игроков из команды «Металлист 1925 Юниор», задействовал в одном матче подписанного буквально недавно Роберта Гегедоша и задействовал естественно нескольких игроков находящихся на просмотре. Так в первом матче против местного «Авангарда» на поле было два потенциальных новичка, в игре с «Альянсом» таких игроков было 6, против «Вовчанска» играли пятеро, находящихся на просмотре, в 4-ом матче выездном матче в Полтаве приняло участие сразу 7 приехавших на просмотр, с краматорским клубом играли 2 и с динамовцами трое потенциальных новичков. После этих всех просмотров был подписан Максим Банасевич, который до этого играл за львовский «Рух». Нападающего Роберта Гегедоша, который зимой покинул «Минай», подписали накануне игры с краматорским «Авангардом». Третий новичок, который пополнил ряды харьковской команды, Сергей Ченбай был подписан ещё до начала зимних сборов. Ченбай по амплуа защитник, но может сыграть и в полузащите, выступал в первой части сезона за «Кремень» из Кременчуга.
Вот статистика по игрокам, которые принимали участие в товарищеских матчах за харьковскую команду, без учёта, понятное дело, тех, кто был на просмотре:
|
Игрок
|
Игры
|
Время на поле (мин)
|
Дмитренко Владислав
|
6
|
315
|
Коваленко Иван
|
6
|
302
|
Ермоленко Максим
|
6
|
302
|
Жук Вадим
|
6
|
302
|
Шершень Михаил
|
6
|
270
|
Савин Антон
|
6
|
270
|
Кольцов Виталий
|
6
|
270
|
Ченбай Сергей
|
6
|
270
|
Цвиренко Максим
|
5
|
267
|
Ямполь Ярослав
|
5
|
238
|
Чидера Келит Аних
|
5
|
236
|
Романов Сергей
|
5
|
217
|
Дьяков Денис
|
5
|
195
|
Лукас Лопес Вентура
|
4
|
193
|
Ермошенко Кирилл
|
4
|
193
|
Сидоренко Денис
|
5
|
190
|
Дерек Фрейтас Рибейро
|
4
|
188
|
Дехтяренко Ярослав
|
4
|
180
|
Белименко Арсен
|
4
|
155
|
Давыдов Сергей
|
3
|
135
|
Пец Иван
|
2
|
103
|
Стороженко Михаил
|
1
|
45
|
Гегедош Роберт
|
1
|
45
|
Поспелов Дмитрий
|
1
|
45
|
Скорино Никита
|
1
|
45
|
Осман Александр
|
1
|
30
8 игроков приняли участие во всех 6 «товарняках». Обратить следует внимание и на тот факт, что трое молодых игроков – Дмитренко, Коваленко и Ермоленко (возраст которых от 19 до 21) больше всех провели времени на поле.
На этих двух сборах за харьковскую команду отличились забитыми голами девять футболистов. Лучший бомбардир – Максим Ермоленко на счету которого 4 забитых мяча, один из них с пенальти. Второй по результативности Владислав Дмитренко - 3 забитых мяча. Снова, как видим, молодёжь отличилась.
По два гола в активе Дерека, Сергея Давыдова, Вадима Жука, Сергея Романова и Ярослава Ямполя, по одному забили - Иван Пець и игрок, находившийся на просмотре.
Распределение голов забитых и пропущенных по таймам таково:
1 тайм - 9:3, 2 тайм - 10:4.
Приведём таблицу, в которой отображаются забитые и пропущенные командой голы по временным промежуткам матча:
|
Время
|
Забитые голы
|
Пропущенные голы
|
Соотношение голов
|
1 – 15 мин.
|
1
|
1
|
1:1 = 0
|
16 – 30 мин.
|
4
|
0
|
4:0 = +4
|
31 – 45+ мин.
|
4
|
2
|
4:2 = +2
|
46 – 60 мин.
|
4
|
1
|
4:1 = +3
|
61 – 75 мин.
|
4
|
1
|
4:1 = +3
|
76 – 90+ мин.
|
2
|
2
|
2:2 = 0
По пропущенным голам статистика такая: Дьяков пропустил – 5 голов, Сидоренко – 2 и Белименко – ни одного. На все товарищеские матчи допускали болельщиков. И на тех поединках, что проводились в Харькове присутствовало около сотни болельщиков, и даже в Полтаве было два десятка фанов харьковской команды. Те, кто был на этих матчах, отмечают, что команда радует своей игрой, чувствуется, что тренерский штаб прививает команде игру в комбинационный футбол, когда мяч движется быстрее игроков, когда атаки идут как с флангов, так и по центру, с хорошим передвижением футболистов по полю. Выделяются уверенной игрой и хорошим взаимодействием с партнёрами – Ермоленко, Дмитренко, Ямполь, Чидера Аних, Жук, Романов и Дерек. Неплохо выглядят и остальные игроки. Наконец-то свои бомбардирские качества стал показывать Максим Ермоленко. Очень радует выздоровление Османа после полугодичного лечения травмы и его первое участие в товарищеском матче. Думается, приобретения в лице Банасевича, Ченбая и Гегедоша, усилят команду во второй части сезона. В общем, харьковские болельщики ждут возобновления чемпионата с большим оптимизмом. А пока впереди третий заключительный сбор.
Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua
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