Металлист 1925 завершил два зимних сбора

Как готовится харьковская команда ко второй части чемпионата

  • 02.03.2020 18:07
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Металлист 1925 завершил два зимних сбора

На днях харьковская команда «Металлист 1925» завершила второй зимний сбор и приступила к третьему. Все три сбора в это зимнее межсезонье молодой харьковский клуб проводит в родном Харькове. До этого у клуба из Харькова было 3 зимних подготовительных периода, ведь команда проводит всего-навсего 4-ый в своей истории сезон.

В первом зимнем межсезонье, когда клуб играл в аматорском чемпионате  Украины, у харьковчан был выезд на сборы в Закарпатье, затем во времена выступления во второй и первом лигах, были выезды в Турцию.

Первоначально в эту зиму также планировались сборы в Турции, но нестабильная ситуация между Турцией и Сирией, а также разбушевавшийся по миру коронавирус вмешался в планы. Учитывая благоприятный прогноз синоптиков, принято решение остаться в Украине, и готовится на УТЦ в Высоком. Уже сейчас на полях УТЦ практически сошёл снег и уже через несколько дней команда сможет перейти на натуральный газон. Сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами о проведении спаррингов.

А пока подведём итоги первых двух сборов. «Металлист 1925» провёл 6 матчей, вот их результаты:

«Металлист 1925» – «Авангард» (Харьков) 5:2,

«Металлист 1925» – «Альянс» (Липовая Долина)  4:0,

«Металлист 1925» – ФК «Волчанск» 2:1,

«Горняк-Спорт» (Верхние Плавные) – «Металлист 1925» 2:2,

«Металлист 1925» – «Авангард» (Краматорск)  2:1,

«Универ-Динамо» (Харьков) – «Металлист 1925» 1:4.

Соперниками были три любительских клуба из Харьковской области («Авангард» (Харьков), «Волчанск» и «Универ-Динамо»), один клуб второй лиги («Альянс») и два клуба первой лиги («Горняк-Спорт» и краматорский «Авангард»). Одержано 5 побед, один матч завершился вничью, разница мячей 19:7. Средняя результативность команды 3,2 гола за матч. Четыре игры харьковская команда провела УТБ в посёлке Высокий, один матч был сыгран в Полтаве против «Горняка-Спорт», а еще один на поле команды «Универ-Динамо». 

  Тренерский штаб задействовал в этих играх 23 игроков основного состав, 2 игроков из команды «Металлист 1925 Юниор», задействовал в одном матче подписанного буквально недавно Роберта Гегедоша и задействовал естественно нескольких игроков находящихся на просмотре. Так в первом матче против местного «Авангарда» на поле было два потенциальных новичка, в игре с «Альянсом» таких игроков было 6, против «Вовчанска» играли пятеро, находящихся на просмотре, в 4-ом матче выездном матче в Полтаве приняло участие сразу 7 приехавших на просмотр, с краматорским клубом играли 2 и с динамовцами трое потенциальных новичков. После этих всех просмотров был подписан Максим Банасевич, который до этого играл за львовский «Рух». Нападающего Роберта Гегедоша, который зимой покинул «Минай», подписали накануне игры с краматорским «Авангардом». Третий новичок, который пополнил ряды харьковской команды, Сергей Ченбай был подписан ещё до начала зимних сборов. Ченбай по амплуа защитник, но может сыграть и в полузащите, выступал в первой части сезона за «Кремень» из Кременчуга.

Вот статистика по игрокам, которые принимали участие в товарищеских матчах за харьковскую команду, без учёта, понятное дело, тех, кто был на просмотре:

Игрок

Игры

Время на поле (мин)

Дмитренко Владислав

6

315

Коваленко Иван

6

302

Ермоленко Максим

6

302

Жук Вадим

6

302

Шершень Михаил

6

270

Савин Антон

6

270

Кольцов Виталий

6

270

Ченбай Сергей

6

270

Цвиренко Максим

5

267

Ямполь Ярослав

5

238

Чидера Келит Аних

5

236

Романов Сергей

5

217

Дьяков Денис

5

195

Лукас Лопес Вентура

4

193

Ермошенко Кирилл

4

193

Сидоренко Денис

5

190

Дерек Фрейтас Рибейро

4

188

Дехтяренко Ярослав

4

180

Белименко Арсен

4

155

Давыдов Сергей

3

135

Пец Иван

2

103

Стороженко Михаил

1

45

Гегедош Роберт

1

45

Поспелов Дмитрий

1

45

Скорино Никита

1

45

Осман Александр

1

30

8 игроков приняли участие во всех 6 «товарняках». Обратить следует внимание и на тот факт, что трое молодых игроков – Дмитренко, Коваленко и Ермоленко (возраст которых от 19 до 21) больше всех провели времени на поле.

На этих двух сборах за харьковскую команду отличились забитыми голами девять футболистов. Лучший бомбардир – Максим Ермоленко на счету которого 4 забитых мяча, один из них с пенальти. Второй по результативности Владислав Дмитренко - 3 забитых мяча. Снова, как видим, молодёжь отличилась.

По два гола в активе Дерека, Сергея Давыдова, Вадима Жука, Сергея Романова и Ярослава Ямполя, по одному забили - Иван Пець и игрок, находившийся на просмотре.

Распределение голов забитых и пропущенных по таймам таково:

1 тайм - 9:3, 2 тайм - 10:4.

Приведём таблицу, в которой отображаются забитые и пропущенные командой голы по временным промежуткам матча:

Время

Забитые голы

Пропущенные голы

Соотношение голов

1 – 15 мин.

1

1

1:1 = 0

16 – 30 мин.

4

0

4:0 = +4

31 – 45+ мин.

4

2

4:2 = +2

46 – 60 мин.

4

1

4:1 = +3

61 – 75 мин.

4

1

4:1 = +3

76 – 90+ мин.

2

2

2:2 = 0

По пропущенным голам статистика такая: Дьяков пропустил – 5 голов, Сидоренко – 2 и Белименко – ни одного. На все товарищеские матчи допускали болельщиков. И на тех поединках, что проводились в Харькове присутствовало около сотни болельщиков, и даже в Полтаве было два десятка фанов харьковской команды. Те, кто был на этих матчах, отмечают, что команда радует своей игрой, чувствуется, что тренерский штаб прививает команде игру в комбинационный футбол, когда мяч движется быстрее игроков, когда атаки идут как с флангов, так и по центру, с хорошим передвижением футболистов по полю. Выделяются уверенной игрой и хорошим взаимодействием с партнёрами – Ермоленко, Дмитренко, Ямполь, Чидера Аних, Жук, Романов и Дерек. Неплохо выглядят и остальные игроки. Наконец-то свои бомбардирские качества стал показывать Максим Ермоленко. Очень радует выздоровление Османа после полугодичного лечения травмы и его первое участие в товарищеском матче. Думается, приобретения в лице Банасевича, Ченбая и Гегедоша, усилят команду во второй части сезона. В общем, харьковские болельщики ждут возобновления чемпионата с большим оптимизмом. А пока впереди третий заключительный сбор.

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Автор — Анатолий Хамаев, Sport.ua

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