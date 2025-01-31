Полузащитник сборной Украины выбирает между Германией и Первой лигой
Иван Калюжный может покинуть «Александрию» до закрытия трансферного окна
Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный может сменить клуб до закрытия трансферного окна.
В услугах футболиста заинтересована немецкая «Герта», которая выступает во втором дивизионе. Представители берлинского клуба накануне прибыли в Турцию, где провели переговоры с руководством украинской команды. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Калюжный пока не определился со своим будущим, так выбирает из нескольких вариантов. Вторым претендентом на игрока является представитель Первой лиги – «Металлист 1925», однако харьковский клуб намерен подождать до лета и подписать Ивана в качестве свободного агента.
В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с украинским клубом истекает через полгода.
Ранее сообщалось, что «Александрия» определилась с игроком, который заменит Калюжного.
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