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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 19:23 | Обновлено 31 января 2025, 19:25
2767
5

Полузащитник сборной Украины выбирает между Германией и Первой лигой

Иван Калюжный может покинуть «Александрию» до закрытия трансферного окна

31 января 2025, 19:23 | Обновлено 31 января 2025, 19:25
2767
5
Полузащитник сборной Украины выбирает между Германией и Первой лигой
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

В услугах футболиста заинтересована немецкая «Герта», которая выступает во втором дивизионе. Представители берлинского клуба накануне прибыли в Турцию, где провели переговоры с руководством украинской команды. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Калюжный пока не определился со своим будущим, так выбирает из нескольких вариантов. Вторым претендентом на игрока является представитель Первой лиги – «Металлист 1925», однако харьковский клуб намерен подождать до лета и подписать Ивана в качестве свободного агента.

В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с украинским клубом истекает через полгода.

Ранее сообщалось, что «Александрия» определилась с игроком, который заменит Калюжного.

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Александрия Первая лига Украины Металлист 1925 Вторая Бундеслига Герта трансферы трансферы УПЛ Иван Калюжный ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Mark4854590
Якщо обирати між Гертою та Металістом 1925, то краще Німеччина. Металіст 1925 ще може в УПЛ і не вийде.
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+1
WalterBlack
Контракт закінчується, Олександрія скоріш за все не обновить контракт з Калюжним тому варіант з Гертою не такий і поганий
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+1
Falko
Стоп! А як же, а де ж найголовніший претендент на наступника Степаненка?
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0
Mr.Frost
Маячня!!!
Віце-президент МХ1925 в інтервью сказав що жодних перемовин по Калюжному у МХ1925 не було!
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0
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