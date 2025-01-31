Полузащитник сборной Украины выбирает между Германией и Первой лигой

Полузащитник «Александрии» и сборной Украины Иван Калюжный может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

В услугах футболиста заинтересована немецкая «Герта», которая выступает во втором дивизионе. Представители берлинского клуба накануне прибыли в Турцию, где провели переговоры с руководством украинской команды. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Калюжный пока не определился со своим будущим, так выбирает из нескольких вариантов. Вторым претендентом на игрока является представитель Первой лиги – «Металлист 1925», однако харьковский клуб намерен подождать до лета и подписать Ивана в качестве свободного агента.

В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с украинским клубом истекает через полгода.

Ранее сообщалось, что «Александрия» определилась с игроком, который заменит Калюжного.