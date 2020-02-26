ВИДЕО. Невероятный удар Рыбакиной на матчболе против ван Эйтванк

Представительница Казахстана выдала идеальный по точности удар

  • 26.02.2020 09:33
  • 1490 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Невероятный удар Рыбакиной на матчболе против ван Эйтванк
© Jimmie48 Photography. Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (№17 WTA) вчера снялась с турнира серии Премьер 5 из-за повреждения паховых мышц.

Но до этого 20-летняя теннисистка в супернапряженном матче одолела бельгийку Алисон ван Эйтванк (№17 WTA), отыграв один матчбол.

Рыбакина и сама имела несколько шансов завершить поединок, но сделала это великолепным форхендом в самый угол корта. Сопернице ничего не оставалось, как развести руками и улыбнуться.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 26.02.2020 09:50
    +1
    Никогда такого удара не видел. )))
    Кризис жанра? Писать больше не о чем?
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 26.02.2020 09:50
    +1
    Никогда такого удара не видел. )))
    Кризис жанра? Писать больше не о чем?
    Ссылка
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