ВИДЕО. Невероятный удар Рыбакиной на матчболе против ван Эйтванк

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (№17 WTA) вчера снялась с турнира серии Премьер 5 из-за повреждения паховых мышц.

Но до этого 20-летняя теннисистка в супернапряженном матче одолела бельгийку Алисон ван Эйтванк (№17 WTA), отыграв один матчбол.

Рыбакина и сама имела несколько шансов завершить поединок, но сделала это великолепным форхендом в самый угол корта. Сопернице ничего не оставалось, как развести руками и улыбнуться.

