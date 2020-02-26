ВИДЕО. Невероятный удар Рыбакиной на матчболе против ван Эйтванк

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (№17 WTA) вчера снялась с турнира серии Премьер 5 из-за повреждения паховых мышц.
Но до этого 20-летняя теннисистка в супернапряженном матче одолела бельгийку Алисон ван Эйтванк (№17 WTA), отыграв один матчбол.
Рыбакина и сама имела несколько шансов завершить поединок, но сделала это великолепным форхендом в самый угол корта. Сопернице ничего не оставалось, как развести руками и улыбнуться.
Rybakina match point vs. Van Uytvanck. 😱 Saved a MP. And a really nice handshake at the net.#QatarTotalOpen pic.twitter.com/uzGANto2aa— Ashish 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 25, 2020
Источник — Sport.ua
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