Доха. Рыбакина без борьбы снялась с матча против первой ракетки мира

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (WTA 17) снялась с турнира Qatar Total Open 2020 в Дохе из-за повреждения паховых мышц.

Рыбакина сообщила: «Мне очень жаль, но я должна уехать из Дохи. У меня небольшое напряжение в ноге, и я не хочу рисковать, чтобы оно не ухудшилось. Я обязательно вернусь в следующем году, спасибо за вашу поддержку!»

Таким образом, австралийка Эшли Барти, первая ракетка мира, пробилась в четвертьфинал турнира в Катаре без борьбы.

Рыбакина является лидером по количеству побед в сезоне. На стадии 1/4 финала она теоретично могла попасть на украинку Даяну Ястремскую, которая в 1/8 финала должна встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой.