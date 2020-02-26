Доха. Рыбакина без борьбы снялась с матча против первой ракетки мира

Австралийка Эшли Барти пробилась в четвертьфинал турнира в Катаре без борьбы

  • 26.02.2020 05:57
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Доха. Рыбакина без борьбы снялась с матча против первой ракетки мира
© Twitter. Елена Рыбакина

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (WTA 17) снялась с турнира Qatar Total Open 2020 в Дохе из-за повреждения паховых мышц.

Рыбакина сообщила: «Мне очень жаль, но я должна уехать из Дохи. У меня небольшое напряжение в ноге, и я не хочу рисковать, чтобы оно не ухудшилось. Я обязательно вернусь в следующем году, спасибо за вашу поддержку!»

Таким образом, австралийка Эшли Барти, первая ракетка мира, пробилась в четвертьфинал турнира в Катаре без борьбы.

Рыбакина является лидером по количеству побед в сезоне. На стадии 1/4 финала она теоретично могла попасть на украинку Даяну Ястремскую, которая в 1/8 финала должна встретиться с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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Источник — WTA Insider

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