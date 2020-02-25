Доха. Стала известна следующая соперница Ястремской

Да, это наша любимая Гарбинье Мугуруса

  • 25.02.2020 20:49
  • 1338 просмотров
  • 2 комментария
Доха. Стала известна следующая соперница Ястремской
© Australian Open. Гарбинье Мугуруса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграет в третьем круге турнира серии Премьер 5 в Дохе против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы из Испании (№16 WTA).

Финалистка Открытого чемпионата Австралии-2020 во втором круге турнира в Катаре легко обыграла австралийку Айлу Томлянович (№54 WTA).

Доха. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 6:2

Ранее Даяна уже выбила из турнира чемпионку AO-2020 Софию Кенин.

Отметим, что Ястремская и Мугуруса встречались уже трижды, на счету украинки две победы.

Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Эшли Барти или Елены Рыбакиной.
 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 21:00
    +5
    Соперники одни топы. Кукуруза сейчас сильна
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 25.02.2020 20:53
    +3
    Давай, Даяночка. Держим за тебя кулачки, ты сможешь.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.02.2020 21:00
    +5
    Соперники одни топы. Кукуруза сейчас сильна
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 25.02.2020 20:53
    +3
    Давай, Даяночка. Держим за тебя кулачки, ты сможешь.
    Ссылка
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