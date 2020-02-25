Доха. Стала известна следующая соперница Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) сыграет в третьем круге турнира серии Премьер 5 в Дохе против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы из Испании (№16 WTA).
Финалистка Открытого чемпионата Австралии-2020 во втором круге турнира в Катаре легко обыграла австралийку Айлу Томлянович (№54 WTA).
Доха. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 6:2
Ранее Даяна уже выбила из турнира чемпионку AO-2020 Софию Кенин.
Отметим, что Ястремская и Мугуруса встречались уже трижды, на счету украинки две победы.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Эшли Барти или Елены Рыбакиной.
Источник — Sport.ua
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