Доха. Ястремская обыграла действующую чемпионку Australian Open

Украинка добыла вторую победу над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA

  • 25.02.2020 17:46
  • 3650 просмотров
  • 14 комментариев
Доха. Ястремская обыграла действующую чемпионку Australian Open
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) одержала еще одну победу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.
 
В матче второго раунда украинка в двух сетах одолела шестую сеяную Софию Кенин из США (№5 WTA).
 
Доха. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) – 6:3, 7:6(4)

Первый сет прошел с полным преимуществом украинской теннисистки. Даяна великолепно чувствовала себя на подаче, показав, возможно, лучшую свою игру на данный момент в этом компоненте. Семь эйсов при одной двойной ошибке, 70% проходимости первой подачи – все это вместе с отличной игрой во время розыгрышей не оставляло особых шансов сопернице, которая с этой недели впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга.

В третьем гейме первого сета Кенин заработала двойной брейкпоинт, который стал для нее единственным в стартовой партии. Ястремская отыгралась и сразу же оформила брейк. Далее борьба разворачивалась лишь во время геймов американки, разница в счете могла быть больше. Закончила Даяна этот феноменальный сет, конечно же, подачей навылет.

Во второй партии Кенин стартовала намного успешнее. Взяв подачу украинки, София повела 3:0 с серьезной заявкой на решающий сет. Но было хорошо заметно, что сегодня Даяна может прибавить, особенно это касалось точности приема подачи оппонентки. Это материализовалось в пять выигранных геймов подряд и наша вторая ракетка вышла подавать на матч. Как это часто бывает, быстро выиграть не получилось, пришлось играть тай-брейк. В тринадцатом гейме Ястремская стразу же повела 4:1 и, несмотря на одну двойную ошибку, довела его до заслуженной победы. Также можно поблагодарить трос, который помог выиграть очень важное очко в концовке.

Отличный матч с участием Даяны, который вселяет осторожный оптимизм перед следующими поединками. Если Ястремской удастся подавать весь матч с успешностью сегодняшнего первого сета, у нее будут шансы обыграть абсолютно любую теннисистку в туре.
 
Отметим, что это вторая победа Даяны над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA. В конце сентября прошлого года украинка уже обыгрывала Каролину Плишкову из Чехии, которая на тот момент занимала вторую позицию в мировой классификации.
 
В следующем круге Ястремская сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании или Айлы Томлянович из Австралии.

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    palpal
    palpal, 25.02.2020 18:12
    0
    сорри, в десятом не подала на матч
    Ссылка
    palpal
    palpal, 25.02.2020 18:10
    0
    Во втором сете после анфорса на сетке в первом гейме вывалилась из игры на три гейма, в четвертом вернулась, в девятом не подала на матч, снова пару геймов в режиме офф и снова вернулась. Не помню я до Саши двух камбеков Даяны подряд на таком уровне. Свитолиной намек , на тренерах не экономят.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 25.02.2020 18:05
    0
    Кенін зручна по стилю суперниця для Даяни! В цьому сезоні,наша квіточка, почала краще приймати першу подачу,а більше Софії крити нічим проти українки. Тут згадували,про неймовірний технічний арсенал( вкорочені,простріли по лінії) американки. Як бачите,з Даною це не проходить ( вона постійно веде гру, диктує темп). Я тільки три суперниці бачив( Квітова,Кудерметова,Вільямс)хто може з Ястремською триматися в перестрілках на задній лінії,росіянка (бувша)- не те.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 25.02.2020 18:04
    0
    Володимир Блуд, 25.02.2020 17:58
    Подскажите, может кто знает, а есть ли трансляции из Дохи на каком-либо телеканале?
    Eurosport gold.. Але не всі матчі..
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 25.02.2020 18:03
    +2
    Даяна таки монстр!! Невеличкий, але монстр.
    Дякую за вечір!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 25.02.2020 18:00
    +2
    Молодець!Трохі занервувала коли в 10 гейме подавала на матч..Но все ж зібрала волю в кулак і на тае виграла!Удачі в наступних матчах, Даяно!
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 25.02.2020 17:58
    +1
    13 эйсов ето вообще крутая круть!!!))
    Ссылка
    Володимир Блуд
    Володимир Блуд, 25.02.2020 17:58
    0
    Подскажите, может кто знает, а есть ли трансляции из Дохи на каком-либо телеканале?
    Ссылка
    Publius
      Publius, 25.02.2020 17:58
    -1
    olegg1261, 25.02.2020 17:56
    Даяна вперед!Виграла в чемпіонки АО перемагай і фіналістку!
    Тем более, что Мугурусу ей тоже не впервой побеждать.
    Ссылка
    vv691
    online
      vv691, 25.02.2020 17:56
    +1
    продолжай в том же духе
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 25.02.2020 17:56
    +5
    Даяна вперед!Виграла в чемпіонки АО перемагай і фіналістку!
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 25.02.2020 17:52
    +12
    Отличная победа над теннисисткой из топ десять,которая придаст уверенности,в этом матче Ястремская в целом хорошо подавала,что в конечном итоге и помогло
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 25.02.2020 17:50
    +4
    Заслуженно) В конце заставила понервничать, но, в целом, хорошо играла
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 25.02.2020 17:50
    +11
    Молодец, надо продолжать работать, спешка и нервы по прежнему мешают показывать целостную игру, такие матчи как раз и нужны Даяне
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 25.02.2020 17:52
    +12
    Отличная победа над теннисисткой из топ десять,которая придаст уверенности,в этом матче Ястремская в целом хорошо подавала,что в конечном итоге и помогло
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 25.02.2020 17:50
    +11
    Молодец, надо продолжать работать, спешка и нервы по прежнему мешают показывать целостную игру, такие матчи как раз и нужны Даяне
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 25.02.2020 17:56
    +5
    Даяна вперед!Виграла в чемпіонки АО перемагай і фіналістку!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 25.02.2020 17:50
    +4
    Заслуженно) В конце заставила понервничать, но, в целом, хорошо играла
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 25.02.2020 18:03
    +2
    Даяна таки монстр!! Невеличкий, але монстр.
    Дякую за вечір!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 25.02.2020 18:00
    +2
    Молодець!Трохі занервувала коли в 10 гейме подавала на матч..Но все ж зібрала волю в кулак і на тае виграла!Удачі в наступних матчах, Даяно!
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 25.02.2020 17:58
    +1
    13 эйсов ето вообще крутая круть!!!))
    Ссылка
    vv691
    online
      vv691, 25.02.2020 17:56
    +1
    продолжай в том же духе
    Ссылка
    palpal
    palpal, 25.02.2020 18:12
    0
    сорри, в десятом не подала на матч
    Ссылка
    palpal
    palpal, 25.02.2020 18:10
    0
    Во втором сете после анфорса на сетке в первом гейме вывалилась из игры на три гейма, в четвертом вернулась, в девятом не подала на матч, снова пару геймов в режиме офф и снова вернулась. Не помню я до Саши двух камбеков Даяны подряд на таком уровне. Свитолиной намек , на тренерах не экономят.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 25.02.2020 18:05
    0
    Кенін зручна по стилю суперниця для Даяни! В цьому сезоні,наша квіточка, почала краще приймати першу подачу,а більше Софії крити нічим проти українки. Тут згадували,про неймовірний технічний арсенал( вкорочені,простріли по лінії) американки. Як бачите,з Даною це не проходить ( вона постійно веде гру, диктує темп). Я тільки три суперниці бачив( Квітова,Кудерметова,Вільямс)хто може з Ястремською триматися в перестрілках на задній лінії,росіянка (бувша)- не те.
    Ссылка
    Lazio
    Lazio, 25.02.2020 18:04
    0
    Володимир Блуд, 25.02.2020 17:58
    Подскажите, может кто знает, а есть ли трансляции из Дохи на каком-либо телеканале?
    Eurosport gold.. Але не всі матчі..
    Ссылка
    Володимир Блуд
    Володимир Блуд, 25.02.2020 17:58
    0
    Подскажите, может кто знает, а есть ли трансляции из Дохи на каком-либо телеканале?
    Ссылка
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