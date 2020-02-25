Доха. Ястремская обыграла действующую чемпионку Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№25 WTA) одержала еще одну победу на турнире серии Премьер 5 в Дохе.



В матче второго раунда украинка в двух сетах одолела шестую сеяную Софию Кенин из США (№5 WTA).



Доха. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США) – 6:3, 7:6(4)

Первый сет прошел с полным преимуществом украинской теннисистки. Даяна великолепно чувствовала себя на подаче, показав, возможно, лучшую свою игру на данный момент в этом компоненте. Семь эйсов при одной двойной ошибке, 70% проходимости первой подачи – все это вместе с отличной игрой во время розыгрышей не оставляло особых шансов сопернице, которая с этой недели впервые вошла в топ-5 мирового рейтинга.

В третьем гейме первого сета Кенин заработала двойной брейкпоинт, который стал для нее единственным в стартовой партии. Ястремская отыгралась и сразу же оформила брейк. Далее борьба разворачивалась лишь во время геймов американки, разница в счете могла быть больше. Закончила Даяна этот феноменальный сет, конечно же, подачей навылет.

Во второй партии Кенин стартовала намного успешнее. Взяв подачу украинки, София повела 3:0 с серьезной заявкой на решающий сет. Но было хорошо заметно, что сегодня Даяна может прибавить, особенно это касалось точности приема подачи оппонентки. Это материализовалось в пять выигранных геймов подряд и наша вторая ракетка вышла подавать на матч. Как это часто бывает, быстро выиграть не получилось, пришлось играть тай-брейк. В тринадцатом гейме Ястремская стразу же повела 4:1 и, несмотря на одну двойную ошибку, довела его до заслуженной победы. Также можно поблагодарить трос, который помог выиграть очень важное очко в концовке.

Отличный матч с участием Даяны, который вселяет осторожный оптимизм перед следующими поединками. Если Ястремской удастся подавать весь матч с успешностью сегодняшнего первого сета, у нее будут шансы обыграть абсолютно любую теннисистку в туре.



Отметим, что это вторая победа Даяны над теннисисткой из топ-5 рейтинга WTA. В конце сентября прошлого года украинка уже обыгрывала Каролину Плишкову из Чехии, которая на тот момент занимала вторую позицию в мировой классификации.



В следующем круге Ястремская сыграет против Гарбинье Мугурусы из Испании или Айлы Томлянович из Австралии.

Ранее турнир покинула Элина Свитолина.