Доха. Свитолина потерпела третье поражение подряд

Украинская теннисистка продолжает находиться в поисках своей лучшей игры

  • 24.02.2020 19:12
  • 2346 просмотров
  • 14 комментариев
Доха. Свитолина потерпела третье поражение подряд
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер 5 в Дохе после первого матча.
 
В поединке второго круга украинка в двух сетах уступила Аманде Анисимовой из США (№29 WTA).
 
Доха. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 3:6, 3:6
 
В следующем круге Анисимова сыграет против Светланы Кузнецовой или Иги Свёнтек.
 
Отметим, что Свитолина проиграла уже третий матч подряд. 
 
С понедельника Элина сохранит седьмое место в мировой классификации, если Белинда Бенчич не выйдет в финал.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    vv691
      vv691, 24.02.2020 19:32
    0
    даже писать нечего все и так понятно скоро займет свое почетное место в конце третьей сотни
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 24.02.2020 19:31
    0
    Скількі Єліні ще потрібно поразок,щоб зрозуміти,що вона свою гру загубила .Що треба перерва в виступах,и тоді можливо вона знову відшукає свою гру.Я думаю перерва повинна бути не меньш,як 2 місяці
    Ссылка
    ХТЗ Александр
    online
      ХТЗ Александр, 24.02.2020 19:29
    +1
    Может в положении.
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 24.02.2020 19:28
    0
    Світоліна цього року візьме шолом. Ці програші всі по плану.
    Ссылка
    Sandrik85
    online
      Sandrik85, 24.02.2020 19:24
    0
    Схоже час на турніри ITF заявлятися. Там суперниці будуть більш рівні.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.02.2020 19:23
    -3
    А хахаль в Дубаях выиграл первый сет ...
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    BekXan
      BekXan, 24.02.2020 19:20
    -2
    Походу наверно всё.Вечеренки, тусовки ,реклама ,роста нет да и желания не видно.
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    alex55
    online
      alex55, 24.02.2020 19:19
    +2
    свободное падение продолжается. 7-е место это промежуточное. скоро Элина займёт своё законное место, где-то в пятом десятке (если конечно не улучшит игру)
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.02.2020 19:18
    +4
    це називається коли для несіяних тенісисток в перших турах Світоліна є як солодка булочка. Але мабуть дійсно це ненадовго і вже скоро Еліні прийдеться проходити кваліфікації для того, щоб грати в основній сітці таких турнірів
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 24.02.2020 19:18
    +3
    Новость даже никого не удивляет, скоро докатится до того, что новость дня будет когда напишут "Свитолина преодолела первый круг........"
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.02.2020 19:17
    +10
    Свитолина по прежнему в плохой физической форме,плюс играет в примитивный оборонительный теннис,в большинстве случаев накидывая мяч в середину корта,не создавая абсолютно никаких неудобств сопернице,очень слабая и невыразительная игра
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    Kanarejka
      Kanarejka, 24.02.2020 19:16
    +4
    Думаю, никто особо и не рассчитывал на победу сегодня
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 24.02.2020 19:16
    +4
    пичалька. спад по всем фронтам.
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 24.02.2020 19:13
    +4
    Что, опять?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 24.02.2020 19:17
    +10
    Свитолина по прежнему в плохой физической форме,плюс играет в примитивный оборонительный теннис,в большинстве случаев накидывая мяч в середину корта,не создавая абсолютно никаких неудобств сопернице,очень слабая и невыразительная игра
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.02.2020 19:18
    +4
    це називається коли для несіяних тенісисток в перших турах Світоліна є як солодка булочка. Але мабуть дійсно це ненадовго і вже скоро Еліні прийдеться проходити кваліфікації для того, щоб грати в основній сітці таких турнірів
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 24.02.2020 19:16
    +4
    Думаю, никто особо и не рассчитывал на победу сегодня
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 24.02.2020 19:16
    +4
    пичалька. спад по всем фронтам.
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 24.02.2020 19:13
    +4
    Что, опять?
    Ссылка
    Ярослав Скориков
    online
      Ярослав Скориков, 24.02.2020 19:18
    +3
    Новость даже никого не удивляет, скоро докатится до того, что новость дня будет когда напишут "Свитолина преодолела первый круг........"
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 24.02.2020 19:19
    +2
    свободное падение продолжается. 7-е место это промежуточное. скоро Элина займёт своё законное место, где-то в пятом десятке (если конечно не улучшит игру)
    Ссылка
    ХТЗ Александр
    online
      ХТЗ Александр, 24.02.2020 19:29
    +1
    Может в положении.
    Ссылка
    vv691
      vv691, 24.02.2020 19:32
    0
    даже писать нечего все и так понятно скоро займет свое почетное место в конце третьей сотни
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 24.02.2020 19:31
    0
    Скількі Єліні ще потрібно поразок,щоб зрозуміти,що вона свою гру загубила .Що треба перерва в виступах,и тоді можливо вона знову відшукає свою гру.Я думаю перерва повинна бути не меньш,як 2 місяці
    Ссылка
    Serhii1988
      Serhii1988, 24.02.2020 19:28
    0
    Світоліна цього року візьме шолом. Ці програші всі по плану.
    Ссылка
    Sandrik85
    online
      Sandrik85, 24.02.2020 19:24
    0
    Схоже час на турніри ITF заявлятися. Там суперниці будуть більш рівні.
    Ссылка
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