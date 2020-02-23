Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе

Украинские теннисистки проиграли дуэту Флипкенс/Маттек-Сендс

  • 23.02.2020 15:51
  • 1151 просмотр
  • 4 комментария
Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сумели пробиться в 1/8 финала парного турнира в Дохе.

Украинки в двух сетах проиграл бельгийско-американскому дуэту Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сендс — 3:6, 3:6.

Поединок длился 1 час и 5 минут.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Senator
    Senator, 23.02.2020 16:48
    0
    Наиграются в парный теннис, а потом лупят по аутам в одиночке...
    Ссылка
    mah
    online
    mah, 23.02.2020 16:16
    +1
    Ну, что ж, возвращаемся на Землю. Снимаем короны.
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    B0N1K
    online
      B0N1K, 23.02.2020 16:15
    +2
    краще їм разом ні на федкап ні на олімпіаді не грати
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 16:12
    +4
    Пенсионерки наказали ваще не напрягаясь. стоя. даже не вспотели) Элина походу слабо понимает суть игры в паре)) хотя, учитывая тот теннис, который она сейчас в одиночке показывает, она в принципе в теннисе с каждым днём всё меньше понимает...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 23.02.2020 16:12
    +4
    Пенсионерки наказали ваще не напрягаясь. стоя. даже не вспотели) Элина походу слабо понимает суть игры в паре)) хотя, учитывая тот теннис, который она сейчас в одиночке показывает, она в принципе в теннисе с каждым днём всё меньше понимает...
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 23.02.2020 16:15
    +2
    краще їм разом ні на федкап ні на олімпіаді не грати
    Ссылка
    mah
    online
    mah, 23.02.2020 16:16
    +1
    Ну, что ж, возвращаемся на Землю. Снимаем короны.
    Ссылка
    Senator
    Senator, 23.02.2020 16:48
    0
    Наиграются в парный теннис, а потом лупят по аутам в одиночке...
    Ссылка
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