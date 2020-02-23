Свитолина и Ястремская вылетели из парного разряда турнира в Дохе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сумели пробиться в 1/8 финала парного турнира в Дохе.
Украинки в двух сетах проиграл бельгийско-американскому дуэту Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сендс — 3:6, 3:6.
Поединок длился 1 час и 5 минут.
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Источник — Sport.ua
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