Новичок Барселоны: «Пришел сюда забивать голы»

В четверг «Барселона» объявила о подписании форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Игрок перешел в новую команду вне трансферного окна из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Клубу разрешили провести трансфер в качестве экстренной замены.

«Я достаточно техничный, быстрый и мощный игрок. Я хорошо изучаю игру, качественно передвигаюсь по полю. Конечно, я первую очередь я - форвард, и пришел сюда забивать голы».

«Надеюсь, многому смогу научиться у Лионеля Месси. Рад возможности сыграть с ним», - сказал Брэйтуэйт.

28-летний датчанин обошелся клубу в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Брэйтуэйта 8 голов и 1 ассист в 27 матчах за «Леганес».

👋 Welcome to your new home 🏡

⚽ @MartinBraith pic.twitter.com/2lfcwJKEmW