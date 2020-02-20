Новичок Барселоны: «Пришел сюда забивать голы»

Форвард Мартин Брэйтуэйт неожиданно оказался в каталонской команде

  • 20.02.2020 20:32
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Новичок Барселоны: «Пришел сюда забивать голы»
© twitter.com/FCBarcelona

В четверг «Барселона» объявила о подписании форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Игрок перешел в новую команду вне трансферного окна из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

Клубу разрешили провести трансфер в качестве экстренной замены.

«Я достаточно техничный, быстрый и мощный игрок. Я хорошо изучаю игру, качественно передвигаюсь по полю. Конечно, я первую очередь я - форвард, и пришел сюда забивать голы».

«Надеюсь, многому смогу научиться у Лионеля Месси. Рад возможности сыграть с ним», - сказал Брэйтуэйт.

28-летний датчанин обошелся клубу в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Брэйтуэйта 8 голов и 1 ассист в 27 матчах за «Леганес».

 

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Источник — ФК Барселона

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