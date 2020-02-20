ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала Брэйтуэйта

«Барселона» официально объявила о подписании форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Каталонский клуб выплатил клаусулу в размере 18 млн евро.

Контракт 28-летнего датчанина с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Сумма отступных – 300 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Брэйтуэйта 8 голов и 1 ассист в 27 матчах за «Леганес».

«Барселоне» разрешили подписать форварда из Испании в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.