ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала Брэйтуэйта

«Барселона» официально объявила о подписании форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Каталонский клуб выплатил клаусулу в размере 18 млн евро.
Контракт 28-летнего датчанина с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Сумма отступных – 300 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Брэйтуэйта 8 голов и 1 ассист в 27 матчах за «Леганес».
«Барселоне» разрешили подписать форварда из Испании в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
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Источник — ФК Барселона
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