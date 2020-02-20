ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала Брэйтуэйта

Форвард «Леганеса» продолжит карьеру в «Барселоне»

  • 20.02.2020 13:02
  • 1492 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала Брэйтуэйта
© ФК Барселона

«Барселона» официально объявила о подписании форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта. Каталонский клуб выплатил клаусулу в размере 18 млн евро.

Контракт 28-летнего датчанина с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Сумма отступных – 300 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Брэйтуэйта 8 голов и 1 ассист в 27 матчах за «Леганес».

«Барселоне» разрешили подписать форварда из Испании в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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Источник — ФК Барселона

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Кочуров
    online
      Александр Кочуров, 20.02.2020 13:23
    +2
    "Сумма отступных – 300 млн евро." )))))) за 28-летнего игрока из "Леганеса"!!!
    Ссылка
    daqo38
    online
    daqo38, 20.02.2020 13:21
    -3
    https://youtu.be/lvAqSnB8_CM - Крутяк. Шахтер - Бенфика
    Ссылка
    daqo38
    online
    daqo38, 20.02.2020 13:21
    -3
    https://youtu.be/lvAqSnB8_CM - Крутяк. Шахтер - Бенфика
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 20.02.2020 13:14
    +1
    Евгений Семыкин, 20.02.2020 13:08
    Если не будет забивать - разрешите переподписать в марте кого-то... Забивать же некому ?
    Может сначала с регламентом Ла-лиги ознакомитесь прежде чем писать бред и искать во всем заговор топ клубов?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 20.02.2020 13:08
    -2
    Если не будет забивать - разрешите переподписать в марте кого-то... Забивать же некому ?
    Ссылка
    Александр Кочуров
    online
      Александр Кочуров, 20.02.2020 13:23
    +2
    "Сумма отступных – 300 млн евро." )))))) за 28-летнего игрока из "Леганеса"!!!
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 20.02.2020 13:14
    +1
    Евгений Семыкин, 20.02.2020 13:08
    Если не будет забивать - разрешите переподписать в марте кого-то... Забивать же некому ?
    Может сначала с регламентом Ла-лиги ознакомитесь прежде чем писать бред и искать во всем заговор топ клубов?
    Ссылка
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