Барселона готова отдать €20 миллионов за форварда Леганеса

Каталонский клуб подпишет Мартина Брэйтуэйта уже на этой неделе

  • 18.02.2020 09:35
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Барселона готова отдать €20 миллионов за форварда Леганеса
© ФК Леганес. Мартин Брэйтуэйт

Каталонская «Барселона» намерена подписать 28-летнего датского форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.

«Блаугранас» выплатят клаусулу футболиста в размере €20 миллионов уже на этой неделе. Ранее «Барселона» получила право на дозаявку нападающего вне трансферного окна.

Ранее каталонская команда из-за травм потеряла игроков линии атаки Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

В текущем сезоне Брэйтуэйт провел за «Леганес» 28 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Cadena Cope

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