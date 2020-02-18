Барселона готова отдать €20 миллионов за форварда Леганеса

Каталонская «Барселона» намерена подписать 28-летнего датского форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.
«Блаугранас» выплатят клаусулу футболиста в размере €20 миллионов уже на этой неделе. Ранее «Барселона» получила право на дозаявку нападающего вне трансферного окна.
Ранее каталонская команда из-за травм потеряла игроков линии атаки Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
В текущем сезоне Брэйтуэйт провел за «Леганес» 28 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал одну результативную передачу.
Источник — Cadena Cope
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