Барселоне разрешили подписать игрока вне трансферного окна

У каталонского клуба есть 15 дней, чтобы найти замену Усману Дембеле

  • 17.02.2020 13:33
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  • 1 комментарий
Барселоне разрешили подписать игрока вне трансферного окна
© ФК Барселона. Усман Дембеле

Каталонская «Барселона» получила разрешение от руководства Ла Лиги на подписание нового футболиста вне трансферного окна.

Специальная медицинская комиссия подтвердила, что 22-летний французский игрок «блаугранас» Усман Дембеле выбыл на долгий срок. В связи с этим «Барселоне» разрешили его заменить.

Теперь у «Барселоны» есть 15 дней, чтобы или выкупить контракт любого футболиста Ла Лиги, или подписать свободного агента.

После 24-х сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в чемпионат Испании, имея в активе 52 очка.

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Источник — Mundo Deportivo

(7 голосов)

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Комментарии
    Slevin
      Slevin, 17.02.2020 13:58
    0
    Лучше уже пусть наигрывают свю моложёшь ( Ансу Фати, Переса) и ждут возвращения Суареса.
    чем платить баснословные деньги за ноу-неймов
    Ссылка
    Slevin
      Slevin, 17.02.2020 13:58
    0
    Лучше уже пусть наигрывают свю моложёшь ( Ансу Фати, Переса) и ждут возвращения Суареса.
    чем платить баснословные деньги за ноу-неймов
    Ссылка
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