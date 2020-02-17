Барселоне разрешили подписать игрока вне трансферного окна

Каталонская «Барселона» получила разрешение от руководства Ла Лиги на подписание нового футболиста вне трансферного окна.

Специальная медицинская комиссия подтвердила, что 22-летний французский игрок «блаугранас» Усман Дембеле выбыл на долгий срок. В связи с этим «Барселоне» разрешили его заменить.

Теперь у «Барселоны» есть 15 дней, чтобы или выкупить контракт любого футболиста Ла Лиги, или подписать свободного агента.

После 24-х сыгранных туров «Барселона» занимает второе место в чемпионат Испании, имея в активе 52 очка.