Дембеле прооперировали в Финляндии

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию на бедре. Для этой операции футболист прибыл в Финляндию. Вместе с ним в клинику прибыл спортивный директор клуба Эрик Абидаль.
О сроках восстановления Дембеле не сообщают. Существует вероятность, что француз не сыграет в этом сезоне.
Напомним, что 3 февраля футболист травмировался на тренировке команды. Позже стало известно, что у 22-летнего француза полный разрыв проксимального сухожилия правого бедра.
В текущем сезоне Усман сыграл всего в 5 матчах испанского первенства и забил 1 гол.
Источник — El Mundo Deportivo
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