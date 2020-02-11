Дембеле прооперировали в Финляндии

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию на бедре. Для этой операции футболист прибыл в Финляндию. Вместе с ним в клинику прибыл спортивный директор клуба Эрик Абидаль.

О сроках восстановления Дембеле не сообщают. Существует вероятность, что француз не сыграет в этом сезоне.

Напомним, что 3 февраля футболист травмировался на тренировке команды. Позже стало известно, что у 22-летнего француза полный разрыв проксимального сухожилия правого бедра.

В текущем сезоне Усман сыграл всего в 5 матчах испанского первенства и забил 1 гол.