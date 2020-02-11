Дембеле прооперировали в Финляндии

Форвард «Барселоны», скорее всего, выбыл до конца сезона

  • 11.02.2020 16:08
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Дембеле прооперировали в Финляндии
© ФК Барселона. Усман Дембеле

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле перенес операцию на бедре. Для этой операции футболист прибыл в Финляндию. Вместе с ним в клинику прибыл спортивный директор клуба Эрик Абидаль.

О сроках восстановления Дембеле не сообщают. Существует вероятность, что француз не сыграет в этом сезоне.

Напомним, что 3 февраля футболист травмировался на тренировке команды. Позже стало известно, что у 22-летнего француза полный разрыв проксимального сухожилия правого бедра.

В текущем сезоне Усман сыграл всего в 5 матчах испанского первенства и забил 1 гол.

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Источник — El Mundo Deportivo

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