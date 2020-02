ВИДЕО. Затяжное пике. Как Свитолина проиграла Брэди, взяв лишь три гейма

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае уже в первом раунде.

Украинка быстро, за один час, проиграла американке Дженнифер Брэди (WTA 52) со счетом 2:6, 1:6.



Смотрите видео лучших эпизодов поединка.

Надо отметить, что зрителей на матче собралось крайне немного.

'Please welcome from 🇺🇦, 2 time Champion in Dubai , the world No 6 : @ElinaSvitolina ! ' (📹:WTA tv) pic.twitter.com/feygjNlF7r