ВИДЕО. Затяжное пике. Как Свитолина проиграла Брэди, взяв лишь три гейма

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае уже в первом раунде.
Украинка быстро, за один час, проиграла американке Дженнифер Брэди (WTA 52) со счетом 2:6, 1:6.
Смотрите видео лучших эпизодов поединка.
Надо отметить, что зрителей на матче собралось крайне немного.
'Please welcome from 🇺🇦, 2 time Champion in Dubai , the world No 6 : @ElinaSvitolina ! ' (📹:WTA tv) pic.twitter.com/feygjNlF7r— Elina Svitolina FP✨ (@SvitolinaNL) February 18, 2020
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Источник — Sport.ua
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