ВИДЕО. Затяжное пике. Как Свитолина проиграла Брэди, взяв лишь три гейма

Матч 1/16 финала турнира WTA в Дубае завершился за один час

  • 18.02.2020 13:42
  • 728 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Затяжное пике. Как Свитолина проиграла Брэди, взяв лишь три гейма
© YouTube. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 6) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае уже в первом раунде.

Украинка быстро, за один час, проиграла американке Дженнифер Брэди (WTA 52) со счетом 2:6, 1:6.
 
Смотрите видео лучших эпизодов поединка.

Надо отметить, что зрителей на матче собралось крайне немного.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ruud
    online
      Ruud, 18.02.2020 13:46
    -1
    Лично я уже привык к ее поражениям в этом году, а. теперь минусуйте
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