Дубай. Свитолина досрочно покидает турнир, проиграв 52-й ракетке мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.
В матче первого круга украинка без шансов проиграла американке Дженнифер Брэди (№52 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
Дубай. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 2:6, 1:6
Новый сезон уже в разгаре, а у Элины игра, как и результаты, все хуже и хуже. Давненько уже мы не видели такое большое количество матчей за короткий промежуток времени, где у нашей первой ракетки уже в середине встречи практически не было видимых шансов на победу.
К сожалению, проигранные сеты со счетом 1:6 становятся объективной реальностью. К примеру, за весь прошлый год Элина проиграла всего шесть партий с таким счетом, за неполные два месяца текущего – уже четыре.
Сегодняшний матч сохранял интригу до счета 2:3 в первом сете. До того времени у Свитолиной было два нереализованных брейкпоинта в стартовом гейме, но они стали результатами небольших аутов американки, которая чуть позже пристрелялась. А дальше Элина проиграла восемь геймов подряд. Ее роль на корте больше напоминала действия спарринг-партнера, который старается возвращать мячи без особого атакующего потенциала. Брэди было комфортно играть в таких условиях, и она хозяйничала на корте.
В концовке, как это часто бывает, более низкорейтинговая теннисистка все же отдала один гейм, но это не помешало ей завершить этот матч за 1 час и одну минуту.
Что происходит со Свитолиной – загадка. Но чем дальше в сезон, тем больше проблем в игре украинки. В ближайшее время вылет из топ-10 ей не грозит, но нужно хорошенько задуматься о своих перспективах.
Отметим, что это уже пятое поражение украинки в новом сезоне при шести победах.
Со следующей недели Элина опустится на седьмое место в мировом рейтинге.
Во втором круге Брэди встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№17 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Але віримо, що це не назавжди. Возняцька після кількох втрачених сезонів взяла Підсумковий та Шолом. Мугуруса потроху повертається, змарнувавши два сезони.
"Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра".
P.S. Хоч це і глас волаючого в пустелі. Монфіс тут абсолютно ні до чого.
На самом деле все печально, победа в итоговом это был потолок. А шлемах можно и не мечтать, будет хорошо если просто вернёт форму, и чуть побудет в топ-10 ещё.
Главное минуса научиться ставить, а то, что Свитолина превращается в безвольную посредственность разве не видно?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.