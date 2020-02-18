Дубай. Свитолина досрочно покидает турнир, проиграв 52-й ракетке мира

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.



В матче первого круга украинка без шансов проиграла американке Дженнифер Брэди (№52 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.



Дубай. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 2:6, 1:6

Новый сезон уже в разгаре, а у Элины игра, как и результаты, все хуже и хуже. Давненько уже мы не видели такое большое количество матчей за короткий промежуток времени, где у нашей первой ракетки уже в середине встречи практически не было видимых шансов на победу.

К сожалению, проигранные сеты со счетом 1:6 становятся объективной реальностью. К примеру, за весь прошлый год Элина проиграла всего шесть партий с таким счетом, за неполные два месяца текущего – уже четыре.

Сегодняшний матч сохранял интригу до счета 2:3 в первом сете. До того времени у Свитолиной было два нереализованных брейкпоинта в стартовом гейме, но они стали результатами небольших аутов американки, которая чуть позже пристрелялась. А дальше Элина проиграла восемь геймов подряд. Ее роль на корте больше напоминала действия спарринг-партнера, который старается возвращать мячи без особого атакующего потенциала. Брэди было комфортно играть в таких условиях, и она хозяйничала на корте.

В концовке, как это часто бывает, более низкорейтинговая теннисистка все же отдала один гейм, но это не помешало ей завершить этот матч за 1 час и одну минуту.

Что происходит со Свитолиной – загадка. Но чем дальше в сезон, тем больше проблем в игре украинки. В ближайшее время вылет из топ-10 ей не грозит, но нужно хорошенько задуматься о своих перспективах.



Отметим, что это уже пятое поражение украинки в новом сезоне при шести победах.

Со следующей недели Элина опустится на седьмое место в мировом рейтинге.

Во втором круге Брэди встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№17 WTA).