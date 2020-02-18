Дубай. Свитолина досрочно покидает турнир, проиграв 52-й ракетке мира

В игре лучшей украинской теннисистки намечается глубокий кризис

  • 18.02.2020 13:08
  • 5906 просмотров
  • 41 комментарий
Дубай. Свитолина досрочно покидает турнир, проиграв 52-й ракетке мира
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) завершила борьбу на турнире серии Премьер в Дубае.
 
В матче первого круга украинка без шансов проиграла американке Дженнифер Брэди (№52 WTA), которая успешно преодолела квалификацию.
 
Дубай. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Дженнифер Брэди (США) – 2:6, 1:6

Новый сезон уже в разгаре, а у Элины игра, как и результаты, все хуже и хуже. Давненько уже мы не видели такое большое количество матчей за короткий промежуток времени, где у нашей первой ракетки уже в середине встречи практически не было видимых шансов на победу.

К сожалению, проигранные сеты со счетом 1:6 становятся объективной реальностью. К примеру, за весь прошлый год Элина проиграла всего шесть партий с таким счетом, за неполные два месяца текущего – уже четыре. 

Сегодняшний матч сохранял интригу до счета 2:3 в первом сете. До того времени у Свитолиной было два нереализованных брейкпоинта в стартовом гейме, но они стали результатами небольших аутов американки, которая чуть позже пристрелялась. А дальше Элина проиграла восемь геймов подряд. Ее роль на корте больше напоминала действия спарринг-партнера, который старается возвращать мячи без особого атакующего потенциала. Брэди было комфортно играть в таких условиях, и она хозяйничала на корте.

В концовке, как это часто бывает, более низкорейтинговая теннисистка все же отдала один гейм, но это не помешало ей завершить этот матч за 1 час и одну минуту.

Что происходит со Свитолиной – загадка. Но чем дальше в сезон, тем больше проблем в игре украинки. В ближайшее время вылет из топ-10 ей не грозит, но нужно хорошенько задуматься о своих перспективах.
 
Отметим, что это уже пятое поражение украинки в новом сезоне при шести победах.

Со следующей недели Элина опустится на седьмое место в мировом рейтинге.

Во втором круге Брэди встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии (№17 WTA).

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
    Sashamar, 18.02.2020 14:14
    0
    Очевидно вже, що сезон піде шкереберть. Весь. Неприємно, коли це відбувається так би мовити "з тобою", але не застрахований ніхто. Постійно в топах тільки Халеп та дві чешки. Де зараз Кербер чи Стівенс? Хто знає що буде за рік з Кенін, Андреєску, Осакой, Бенчіч?
    Але віримо, що це не назавжди. Возняцька після кількох втрачених сезонів взяла Підсумковий та Шолом. Мугуруса потроху повертається, змарнувавши два сезони.
    "Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра".
    P.S. Хоч це і глас волаючого в пустелі. Монфіс тут абсолютно ні до чого.
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    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2020 14:08
    +2
    "Бреди сегодня сыграла невероятно..." (с)
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 18.02.2020 14:00
    0
    Мне пофиг, меня только одно, мягко говоря, волнует - чтобы она не вздумала ближайшее время за сборную играть. Но то такая наглая и отбитая тетка, шо с принципа поедет диверсантничать в Японию. И нихрена ж не сделаешь, вот что обурюе
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    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 14:00
    +1
    другой человек играет.... часто у Эли не шла та или иная игра-но она билась всегда-а теперь полное безразличие
    Ссылка
    Валерий Бирзул
      Валерий Бирзул, 18.02.2020 13:56
    0
    Да уж, права была Вильямс и Штефи Графф в своих высказываниях.
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    Sauron
    online
      Sauron, 18.02.2020 13:49
    +2
    Особенно неприятно от того, что Брэди показала плохой уровень, но Элина умудрилась сыграть на уровне конца 2-й сотни (видно было, чтьо страшно психовала из-за того, что мяч летит не туда и оттого била еще хуже)...
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    Ruud
    online
      Ruud, 18.02.2020 13:49
    +1
    Как же критику тут минусуют модеры, все только хвалить нужно, все остальное не принимается
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 18.02.2020 13:47
    +5
    Світоліна: я люблю турнір у Дубаі!!! Угу, Еля, Дубаі теж любили тебе, тільки не довго, лише одну годину.
    Ссылка
    dydyyura
    online
      dydyyura, 18.02.2020 13:46
    +2
    не чего страшного, есть 2021-22-23-24-25 года, еще порадует
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.02.2020 13:43
    +3
    Gwynbleidd, 18.02.2020 13:39
    6-я ракетка это полный ноль? Ты полный дебил?
    6-я ракетка это на бумаге. В игре все видно. А ДЕБИЛ это ты.
    Ссылка
    temamx2727
    temamx2727, 18.02.2020 13:42
    +1
    Та что вы все накинулись, может просто Брэди показала свой лучший теннис
    На самом деле все печально, победа в итоговом это был потолок. А шлемах можно и не мечтать, будет хорошо если просто вернёт форму, и чуть побудет в топ-10 ещё.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 18.02.2020 13:41
    +3
    Капец, вот это облом, такого позора я давно не видел, такое ощущение, что ей пора заканчивать с теннисом, лучше в рекламе сниматься, ну или блогеров заделаться
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.02.2020 13:40
    -3
    В украинском теннисе никогда не было супер теннисистов. В Украине деньги вкладывают в другое место.....
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 13:39
    -2
    mb_cdi, 18.02.2020 13:33
    Свитолина полный ноль. Не понимаю как ее раскрутили и за счет чего. Хотя в нашем спорте есть еще примеры....Зинченко например. Только о нем и пишут. Супер звезда, "команда Зинченко".....
    6-я ракетка это полный ноль? Ты полный дебил?
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.02.2020 13:33
    +1
    Свитолина полный ноль. Не понимаю как ее раскрутили и за счет чего. Хотя в нашем спорте есть еще примеры....Зинченко например. Только о нем и пишут. Супер звезда, "команда Зинченко".....
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 18.02.2020 13:32
    +1
    Як не старалась--знов обісралась!
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    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 18.02.2020 13:32
    -7
    Игра за сборную Украины не на фарт для свитолИны, вот почему она не играла за сборную зато дрюююжит с афрофранцузом!!!
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    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 13:30
    +3
    pe4onyi, 18.02.2020 13:26
    а сколько раз я говорил, но все минусы получал, что Монфилс со своим огромным инструментом все соки высасывает...никто мне не верил...получайте....да и никогда она своей игрой не доказывала, что является топ...так...просто хорошая сетка да и все....можно ставить жирную точку...
    Откуда ты знаешь что у Монфиса огромный инструмент, было дело?))) Скорее у него огромный кошелек, связи, развлечения и досуг, и теперь она не сильно парится на счет карьеры.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.02.2020 13:30
    +3
    pike1, 18.02.2020 13:27
    как всегда в начале года, она что в глубоком запое после итогового турнира всегда?
    а вторая половина февраля - это еще только начало года？
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.02.2020 13:29
    -1
    Неужели?
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.02.2020 13:22
    +11
    Якщо чесно, то мабуть за всю свою кар'єру - це найглибший спад. Я б навіть назвав це повним провалом, а не спадом. Мені навіть 500 якась там ракетка світу естонка Малигіна цікавіше виглядала, ніж сьогоднішня Світоліна. В чому проблема? Якщо якісь проблеми зі здоров'ям, то це пів біди. Але якщо це теперішній реальний рівень гри, то як кажуть звідтам мало вже хто повертається. Почекаємо до початку грунтового сезону. Але з кожним днем надій стає все менше
    Ссылка
    Александр Жаирс
    Александр Жаирс, 18.02.2020 13:22
    +10
    axylinam, 18.02.2020 13:10
    Свитолина в безобразной физической форме,отсюда и безобразная,позорная игра,пора полностью сменить тренерский штаб
    Согласен,тренерский штаб ни чего не может Элине предложить нового,они варятся в собственном соку в то время,как тренеры соперниц по сравнению с ними прогрессируют и тактически,и ментально. Эля,пока не поздно срочно находи именитого тренера,денег ты на него заработала достаточно. Хороший парень-это не прфессия,гони всех друзей,находи профессионала.
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    mah
      mah, 18.02.2020 13:21
    +10
    Пожалуй, пора привыкать, и снимать розовые очки. Начало заката. Пик карьеры прошел, теперь постепенное, медленное пике. Но, зарабатывать деньги на турнирах можно еще долго.
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    axylinam
    axylinam, 18.02.2020 13:10
    +9
    Свитолина в безобразной физической форме,отсюда и безобразная,позорная игра,пора полностью сменить тренерский штаб
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    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.02.2020 13:20
    +8
    Это может быть началом конца топ тенисистки
    Ссылка
    alex55
      alex55, 18.02.2020 13:14
    +7
    Давайте, защитники, вылазьте, оправдывайте.
    Главное минуса научиться ставить, а то, что Свитолина превращается в безвольную посредственность разве не видно?
    Ссылка
    Володимир Кузьмін
      Володимир Кузьмін, 18.02.2020 13:47
    +5
    Світоліна: я люблю турнір у Дубаі!!! Угу, Еля, Дубаі теж любили тебе, тільки не довго, лише одну годину.
    Ссылка
    Vik_77
    online
      Vik_77, 18.02.2020 13:16
    +5
    Чи це часом не карма,коли в одному з інтерв'ю кілька разів назвала себе топ гравцем?
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    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 18.02.2020 13:43
    +3
    Gwynbleidd, 18.02.2020 13:39
    6-я ракетка это полный ноль? Ты полный дебил?
    6-я ракетка это на бумаге. В игре все видно. А ДЕБИЛ это ты.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 18.02.2020 13:41
    +3
    Капец, вот это облом, такого позора я давно не видел, такое ощущение, что ей пора заканчивать с теннисом, лучше в рекламе сниматься, ну или блогеров заделаться
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 18.02.2020 13:30
    +3
    pe4onyi, 18.02.2020 13:26
    а сколько раз я говорил, но все минусы получал, что Монфилс со своим огромным инструментом все соки высасывает...никто мне не верил...получайте....да и никогда она своей игрой не доказывала, что является топ...так...просто хорошая сетка да и все....можно ставить жирную точку...
    Откуда ты знаешь что у Монфиса огромный инструмент, было дело?))) Скорее у него огромный кошелек, связи, развлечения и досуг, и теперь она не сильно парится на счет карьеры.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.02.2020 13:30
    +3
    pike1, 18.02.2020 13:27
    как всегда в начале года, она что в глубоком запое после итогового турнира всегда?
    а вторая половина февраля - это еще только начало года？
    Ссылка
    alex55
      alex55, 18.02.2020 13:15
    +3
    ihor7003, 18.02.2020 13:10
    Как то все безвольно! Монфис все соки из нее выпил по ходу! Да и тренера давно пора менять!!!!!!!
    это теннисистку тренеру пора менять.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.02.2020 13:09
    +3
    Это фиаско. Даже не старалась
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2020 14:08
    +2
    "Бреди сегодня сыграла невероятно..." (с)
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 18.02.2020 13:49
    +2
    Особенно неприятно от того, что Брэди показала плохой уровень, но Элина умудрилась сыграть на уровне конца 2-й сотни (видно было, чтьо страшно психовала из-за того, что мяч летит не туда и оттого била еще хуже)...
    Ссылка
    dydyyura
    online
      dydyyura, 18.02.2020 13:46
    +2
    не чего страшного, есть 2021-22-23-24-25 года, еще порадует
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.02.2020 13:15
    +2
    Kanarejka, 18.02.2020 13:11
    Я думаю, старалась. Просто на сегодня, это ее потолок. К большому сожалению
    т.е, другими словами, у седьмой ракетки мира потолок - 52-я
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 14:00
    +1
    другой человек играет.... часто у Эли не шла та или иная игра-но она билась всегда-а теперь полное безразличие
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 18.02.2020 13:49
    +1
    Как же критику тут минусуют модеры, все только хвалить нужно, все остальное не принимается
    Ссылка
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