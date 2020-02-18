Свитолина снова опустится в рейтинге WTA

Со следующей недели украинка окажется на седьмом месте

  • 18.02.2020 13:21
  • 1696 просмотров
  • 6 комментариев
Свитолина снова опустится в рейтинге WTA
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) потеряет одну строчку в следующей редакции рейтинга WTA.
 
Причиной этому стало раннее поражение на турнире серии Премьер в Дубае. Отметим, что лучшая украинская теннисистка проиграла в стартовом матче.
 
Со следующей недели у Свитолиной отнимут очки за прошлогодний полуфинал турнира в Дубае (350), заменить их особо нечем, поэтому в зачет пойдет один бал за вылет в одном из первых кругов.

Таким образом, Элину обойдут София Кенин и Кики Бертенс. Ниже точно будет Белинда Бенчич, которая даже в случае успешной защиты титула в Дубае будет отставать от украинки на 11 очков.
 
Добавим, что на следующей неделе Свитолина заявлена на турнир серии Премьер 5 в Дохе.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Ruud
      Ruud, 18.02.2020 13:44
    -1
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 18.02.2020 13:32
    +2
    по ходу це може бути вже незворотній процес
    Ссылка
    Никита Авердин
      Никита Авердин, 18.02.2020 13:25
    0
    Aalderman, 18.02.2020 13:22
    Скоро поменяются местами с Ястремской.
    Или того хуже с Клейстерс))
    Ссылка
    Никита Авердин
      Никита Авердин, 18.02.2020 13:24
    0
    Чем-то это Курникову напоминает
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.02.2020 13:24
    +1
    Aalderman, 18.02.2020 13:22
    Скоро поменяются местами с Ястремской.
    Не , Даяна к афрофранцузу не пойдёт !
    Ссылка
    Aalderman
    online
      Aalderman, 18.02.2020 13:22
    0
    Скоро поменяются местами с Ястремской.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 18.02.2020 13:32
    +2
    по ходу це може бути вже незворотній процес
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 18.02.2020 13:24
    +1
    Aalderman, 18.02.2020 13:22
    Скоро поменяются местами с Ястремской.
    Не , Даяна к афрофранцузу не пойдёт !
    Ссылка
    Никита Авердин
      Никита Авердин, 18.02.2020 13:25
    0
    Aalderman, 18.02.2020 13:22
    Скоро поменяются местами с Ястремской.
    Или того хуже с Клейстерс))
    Ссылка
    Никита Авердин
      Никита Авердин, 18.02.2020 13:24
    0
    Чем-то это Курникову напоминает
    Ссылка
    Aalderman
    online
      Aalderman, 18.02.2020 13:22
    0
    Скоро поменяются местами с Ястремской.
    Ссылка
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