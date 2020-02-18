Свитолина снова опустится в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) потеряет одну строчку в следующей редакции рейтинга WTA.



Причиной этому стало раннее поражение на турнире серии Премьер в Дубае. Отметим, что лучшая украинская теннисистка проиграла в стартовом матче.



Со следующей недели у Свитолиной отнимут очки за прошлогодний полуфинал турнира в Дубае (350), заменить их особо нечем, поэтому в зачет пойдет один бал за вылет в одном из первых кругов.

Таким образом, Элину обойдут София Кенин и Кики Бертенс. Ниже точно будет Белинда Бенчич, которая даже в случае успешной защиты титула в Дубае будет отставать от украинки на 11 очков.



Добавим, что на следующей неделе Свитолина заявлена на турнир серии Премьер 5 в Дохе.