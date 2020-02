Жеребьевка плей-офф Fed Cup: с Канадой дома, остальные – под вопросом

Официальный сайт Кубка Федерации опубликовал пояснительную статью к завтрашней жеребьевке плей-офф раунда, матчи которого состоятся 17-18 апреля.

После трансформации формата турнира были изменены и некоторые устоявшиеся годами правила. Так, например, посев команд перед жеребьевкой не будет зависеть от рейтинга сборных. Каждая команда-неудачница квалификации сыграет против команды-победительницы зонального турнира (хотя в официальных правилах речь шла немного о другом, пункт 20.4.1).

Что это значит для сборной Украины?

Только то, что мы уже знаем абсолютно всех соперников, которые могут попасть нам из корзины сеяных команд.

Потенциальные соперники сборной Украины:

Бразилия (не встречались)

Канада (0:2, последний матч провели на выезде)

Великобритания (1:4, все матчи прошли в рамках зональных турниров)

Япония (не встречались)

Казахстан (не встречались)

Латвия (1:0, встречались в рамках зонального турнира)

Нидерланды (1:0, встречались в рамках зонального турнира)

Румыния (1:3, все матчи прошли в рамках зональных турниров)

По правилам Кубка Федерации, принимающей стороной назначается та страна, национальная сборная которой сыграла предыдущий очный матч на выезде. Из списка выше только с одной командой Украина наверняка сыграет дома, – это Канада. Вряд ли кто-то забыл болезненное поражение в матче за право остаться во Второй Мировой группе, датированное апрелем 2018 года. Из-за него нам два года подряд довелось барахтаться в мутных водах Первой группы Евро-Африканской зоны.

С некоторыми другими командами мы также встречались, но исключительно в рамках зональных турниров. Этот фактор не имеет влияния на предстоящее место проведения, поэтому если нам не выпадет Канада, то рассудит только жребий.

Отметим, что кроме Украины в списке несеяных перед жеребьевкой раунда плей-офф находятся еще 5 команд: Аргентина, Италия, Мексика, Польша и Сербия. Еще две сборные будут определены на отложенном турнире, который пройдет 3-7 марта в Дубае, когда за две оставшиеся путевки сразятся команды из зоны Азии/Океании: Китай, Китайский Тайбэй (он же Тайвань), Индия, Индонезия, Южная Корея и Узбекистан.

Жеребьевка плей-офф раунда состоится во вторник, 11 февраля, в Лондоне. Начало мероприятия в 13:00 по Киеву (11:00 по местному времени). Официальный сайт Кубка Федерации обещает провести онлайн-трансляцию.

А что дальше?

Если выиграем, в феврале 2021 года сыграем в квалификации к Финалу Кубка Федерации, если проиграем – вернемся в Первую группу Евро-Африканской зоны.

Также хотелось бы отметить, что в 19:30 по Киеву в Будапеште состоится жеребьевка Финала Кубка Федерации.

Более информативно о технических моментах жеребьевки главного ивента вот на этом видео.

👉 #FedCupFinals draw

📍 Budapest

⏰ 17:30 GMT



Here's all you need to know about tomorrow's all important draw... pic.twitter.com/DcwcatuLd1