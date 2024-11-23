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  4. Леонид БУРЯК: «Не хочу критиковать сборную. Пусть тренеры разбираются сами»
Лига наций
23 ноября 2024, 14:44 |
211
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Леонид БУРЯК: «Не хочу критиковать сборную. Пусть тренеры разбираются сами»

Экс-наставник сборной Украины прокомментировал матчи подопечных Сергея Реброва в Лиге наций

23 ноября 2024, 14:44 |
211
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Леонид БУРЯК: «Не хочу критиковать сборную. Пусть тренеры разбираются сами»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал матчи сборной Украины в Лиге наций против Грузии (1:1) и Албании (2:1):

– Как оцените заключительные матчи Украины в групповом раунде этой Лиги наций?
– Я не хочу критиковать. Для этого есть тренеры, которые разберутся. Но у нас снова вышло два разных тайма. Но стоит отметить, что первый тайм с албанцами был очень хорош. До перерыва все сложилось очень удачно для сборной Украины. С Грузией тоже была очень хорошая игра. Первый тайм был очень хорош. В общем, с грузинами был достаточно серьезный матч. А вот к игре со сборной Бельгии нужно готовиться.

22 ноября состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций, где сборная Украины узнала следующего соперника. Подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией 20 и 23 марта 2025 года.

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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