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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Бельгия? Ситуация не безнадежна»
Лига наций
23 ноября 2024, 13:19 |
146
0

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Бельгия? Ситуация не безнадежна»

Но именно они будут фаворитами плей-офф Лиги Наций

23 ноября 2024, 13:19 |
146
0
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Бельгия? Ситуация не безнадежна»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок «Карпат» и «Говерлы» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в раунде плей-офф Лиги наций по футболу – с бельгийцами:

«Я не считаю, что украинской сборной не повезло с жребием. Потому что последние официальные поединки подопечных Сергея Реброва свидетельствуют о том, что с соперниками, которые находятся позади в табели о рангах, у нее не всегда получается. А вот с более именитыми оппонентами, когда максимальная настроенность, желание проявить себя, удается демонстрировать целостную игру.

Все же, как бы нам того ни хотелось, однако именно бельгийцы – фавориты, у них более «звездный» состав. Но раунд плей-офф очень коварен, даже более именитой сборной, если ей приходится выяснять отношения с неудобным соперником, то именно ей приходится сходить с дистанции.

На мой взгляд, положение украинской сборной – не безнадежное. Бельгийцы сами играют, однако позволяют делать это визави. Думаю, в мартовских поединках игровое преимущество будет на стороне подопечных Доменико Тедеско, но это не помешает нашим ребятам проводить острые контратаки. Кстати, это у них лучше получается, чем искать кратчайший путь к воротам соперников в позиционном наступлении.
Итак, шансы пробиться в Лигу А – есть. Тем более что в недавнем поединке на Евро-2024 бельгийцы не произвели впечатление непобедимых».

Ранее сообщалось, что бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявко поделился своими ожиданиями по поводу стыковых матчей подопечных Сергея Реброва в борьбе за повышение в классе в Лиге наций.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу инсайд Михаил Кополовец Сергей Ребров Доменико Тедеско жеребьевка жеребьевка Лиги наций
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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