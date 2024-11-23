Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Бельгия? Ситуация не безнадежна»

Бывший игрок «Карпат» и «Говерлы» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в раунде плей-офф Лиги наций по футболу – с бельгийцами:

«Я не считаю, что украинской сборной не повезло с жребием. Потому что последние официальные поединки подопечных Сергея Реброва свидетельствуют о том, что с соперниками, которые находятся позади в табели о рангах, у нее не всегда получается. А вот с более именитыми оппонентами, когда максимальная настроенность, желание проявить себя, удается демонстрировать целостную игру.

Все же, как бы нам того ни хотелось, однако именно бельгийцы – фавориты, у них более «звездный» состав. Но раунд плей-офф очень коварен, даже более именитой сборной, если ей приходится выяснять отношения с неудобным соперником, то именно ей приходится сходить с дистанции.

На мой взгляд, положение украинской сборной – не безнадежное. Бельгийцы сами играют, однако позволяют делать это визави. Думаю, в мартовских поединках игровое преимущество будет на стороне подопечных Доменико Тедеско, но это не помешает нашим ребятам проводить острые контратаки. Кстати, это у них лучше получается, чем искать кратчайший путь к воротам соперников в позиционном наступлении.

Итак, шансы пробиться в Лигу А – есть. Тем более что в недавнем поединке на Евро-2024 бельгийцы не произвели впечатление непобедимых».

Ранее сообщалось, что бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявко поделился своими ожиданиями по поводу стыковых матчей подопечных Сергея Реброва в борьбе за повышение в классе в Лиге наций.