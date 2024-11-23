«Шансы 50 на 50». Экс-защитник сборной о Бельгии в плей-офф ЛН

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями относительно стыковых матчей подопечных Сергея Реброва в борьбе за повышение в классе в Лиге наций по футболу:

«Хотя бельгийцы занимают более высокие позиции в табели о рангах, однако я оцениваю шансы соперников, как 50 на 50. Прежде всего, потому, что еще неизвестно, в какой спортивной форме подойдут участники к этим мартовским противостояниям, или в боевых составах, какой микроклимат будет в сборных. К тому же, у раунда плей-офф - своя история, своя стратегия».

«Как по мне, не имеет значения, что украинцы сначала будут принимать бельгийцев, другое дело, насколько качественной будет работа обеих сборных над исправлением ошибок, ведь между поединками будет незначительный интервал. Я не считаю бельгийцев фаворитами. В украинской сборной также есть «звезды», чего только стоит один Илья Забарный, а как не отдать должное Александру Зинченко, с возвращением которого наши заиграли значительно увереннее в решающем поединке в Тиране. И самое важное, что у украинцев - немалый потенциал».

«А еще я верю в наш тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым, на мой взгляд, ему по силам подвести подопечных к мартовским баталиям в оптимальном состоянии. Хотя у плей-офф - своя специфика и поэтому эти два весенних противостояния не идут ни в какое сравнение с поединком с бельгийцами на недавнем Евро в Германии».

Ранее мы сообщали, что были оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций.