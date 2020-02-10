Во вторник, 11-го февраля, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся киевское «Динамо» и беларуский БАТЭ. Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле «Cornelia Belek», начало в 16:00.

До недавних пор несменный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ станет следующим соперником киевского «Динамо» на зимних тренировочных сборах в Турции. Вновь тренерский штаб «бело-синих» сумел отыскать себе команду с аналогичным статусом вице-чемпиона страны, однако теперь зрители смогут увидеть еще и принципиальный контекст в противостоянии двух соседних стран.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» и БАТЭ.