Чергова перемога Джоковича, сенсаційна Кенін та невдачі українок

Перший турнір Великого Шолома нового сезону вийшов дуже захоплюючим, з великою кількістю несподіванок та камбеків. У жінок він став взагалі суцільною сенсацією, у чоловіків переможець виявився прогнозованим, чого не скажеш про перебіг турніру в цілому. Давайте про все по порядку.

Чоловічий одиночний розряд. Фінал.

Новак Джокович – Домінік Тім 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

Незважаючи на черговий Шолом представника Великої Трійки, чоловічий Australian Open вийшов інтригуючим. Наприклад, Роджер Федерер, хоч і дістався півфіналу, аж двічі до того мав усі шанси вилетіти від явних андердогів. Місцевий тенісист, Джон Міллман, за підтримки трибун дав справжній бій ветерану, довівши справу до тайбрейку п’ятого сету, де повів 8:4 (з минулого року тайбрейки вирішальних сетів у Мельбурні граються до десяти очок) і… більше не взяв жодного очка! А у чвертьфіналі взагалі сталося неймовірне. Сота ракетка світу, американець Тенніс Сандгрен після програного Федереру першого сету легко взяв два наступні, а у четвертому мав аж 7 матчболів, в тому числі, потрійний на тайбрейку. Більше того, Роджер мав проблеми з ногою, але якимось дивом видряпав і тай, і матч у п’ятій партії. Вдруге в кар’єрі швейцарцю вдається піти з семи матчболів. І вдруге ж йому довелося сплатити штраф за нецензурну лайку на корті.

Співвітчизник Федерера, Станіслас Ваврінка, другий Шолом поспіль виходить до чвертьфіналу, здолавши по дорозі у важкому матчі одного з фаворитів Мельбурну за версією букмекерів, росіянина Даніїла Медведєва, і взявши у того реванш за минулорічний US Open. Цікаво, що Медведєв програв усі свої 6 п’ятисетових поєдинків у кар’єрі. Ваврінку ж у чвертьфіналі зупинила одна з австралійських головних несподіванок – Олександр Звєрєв. Молодий німець уже кілька років вважається архіперспективним, але досі не мав жодного серйозного успіху на мейджорах. І ніби все при ньому: антропометрія, подача, потужність. Все, окрім психології переможця. Три поразки на командному чемпіонаті АТР ніби натякали не чекати подвигів від Звєрєва у Мельбурні. Але сталося навпаки. Якщо зазвичай Олександр довго та важко перемагав андердогів у перших раундах і закінчував програшем трохи більш серйозному опоненту, то зараз перші чотири кола були пройдені за мінімальну кількість сетів, включаючи виграш у тріумфатора двох турнірів АТР-250 старту року, Андрія Рубльова. Ваврінці Звєрєв легко віддав першу партію, а потім так же легко взяв три наступні.

Рафаель Надаль без проблем пройшов перші три кола, потім у чотирьох сетах здолав місцевого шоумена Кірьоса, а далі натрапив на Домініка Тіма. Австрієць не вразив на командній першості АТР, і у перших колах Australian Open теж не хапав зірок із неба. Так, у другому колі він ледь дотиснув австралійця Болта, у якого з чеснот поки є хіба відоме у світі спорту прізвище. Але Домінік набував необхідної форми протягом турніру, і після ще одного не дуже виразного поєдинку проти Тейлора Фрітца, легко розібрався зі своїм клієнтом Монфісом. Про гру з Рафою докладніше буде трохи нижче, тут скажемо, що Тім виграв, причому по ділу, перегравши і передавивши грізного опонента у чотирьох партіях, вперше вийшовши до півфіналу не французького мейджору. Стільки ж сетів знадобилося австрійцю і для перемоги над Звєрєвим. Після гойдалок у першій партії, яка залишилася за німцем, Тім налагодив гру, більш зібрано відігравши на важливих м’ячах, залишивши за собою чергові два тайбрейки. Навіть другі подачі за 200 км/год Олександра не врятували. Бо однією подачею нинішнього Тіма не обіграєш.

Друга ракетка турніру та його минулорічний переможець, Новак Джокович, йшов до вирішального поєдинку спокійно та впевнено. Тому сприяла і сітка, адже перше серйозне випробування могло б на нього чекати тільки у чвертьфіналі у вигляді Мілоша Раоніча. Могло, але серйозним не стало. Надто великою є перевага у варіативності серба. Роджер Федерер після своїх надважких матчів та проблем з ногою навряд чи міг стати нездоланною перешкодою. Хоч це матч двох Великих, але такі реалії сьогодення. Швейцарець зумів здивувати спробою бліцкригу, повів 4:1 і мав 0:40 на подачі Новака, але тут Джокер увімкнувся і врятував перший сет. Далі все було зовсім очевидно.

Перед фіналом теоретична перевага Джоковича вважалася солідною. Простіші суперники, значно менший час, проведений на корті, зайвий день відпочинку – все це вказувало на користь Новака. І перший сет він виграв упевнено. А з середини другого з сербом щось сталося, дійшло навіть до двох попереджень у геймі на його подачі за затримку часу і вираження Новаком відвертої неповаги до судді на вишці. Результатом стала не тільки програна партія, а й впевненість, отримана Тімом. 4:0 на користь австрійця зі старту третього сету – і Джокович виглядав безсилим у всіх можливих сенсах цього слова. Після матчу він поскаржився на зневоднення. Як Новаку вдалося виборсатися з цього стану, знає тільки він. Але за дві останні партії він не програв жодної своєї подачі, заграв більш агресивно – і Домінік не впорався. Ось де відгукнулися минулі чотиригодинні трилери! Ні, Тім не посипався, він продовжував боротися, але простих помилок побільшало, а в такому стані Джокера не дотиснути.

Таким чином, Новак Джокович здобув восьмий титул на улюбленому австралійському ТВШ і сімнадцятий загалом на мейджорах. У рейтингу АТР він обійшов Рафаеля Надаля і знову лідирує. А Домінік Тім піднявся на найвищу для себе, четверту позицію, поступаючись Федереру лише 85-ма очками. Чи зможе він і далі на рівних змагатися з Великими? Побачимо.

Переходимо до номінацій.

Найкращий матч

Домінік Тім – Рафаель Надаль 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6)

Тут варіантів вистачає. Хтось згадає подвиги Федерера, інші – фінал. Відзначу саме цей чвертьфінал через не тільки круту інтригу, але й, мабуть, найкращий продемонстрований рівень тенісу. А також кілька цікавинок. Ніколи раніше Рафа не програвав три тайбрейки в одному матчі. Після цієї гри Тім отримав неймовірну статистику: 7 перемог з 9 останніх матчів проти Трійки. Як ми знаємо, 8 з 10 йому не підкорилось.

Прорив турніру – Тенніс Сандгрен

Як не дивно, за три останні роки не дуже примітний американський тенісист другий раз потрапляє до цієї номінації саме в Австралії. У 2018-му він також дістався чвертьфіналу. Цього ж разу він здолав Берреттіні, Фоньїні та Кверрі і лише півкроку не вистачило для проходження Федерера. Непогано для сотої ракетки світу, чи не так?

Головний невдаха – Рафаель Надаль

Минулорічний фіналіст турніру і перша ракетка світу зупинився у чвертьфіналі, поступившись тенісним троном Новаку Джоковичу.

Улюбленець фортуни – Роджер Федерер

Коли людина примудряється виграти два фактично програні матчі протягом одного змагання, без тенісних богів тут точно не обходиться. Сім матчболів – це сім матчболів навіть у Сандгрена.

Переходимо до представниць прекрасної статі.

Жіночий одиночний розряд. Фінал.

Софія Кенін – Гарбіньє Мугуруса 4:6, 6:2, 6:2

Старт жіночого турніру був на диво спокійним. До третього раунду вийшла уся перша десятка посіву, а такого на Шоломах не спостерігалося більше десяти років. А ось у третьому колі коробка із сенсаціями тріснула навпіл, і почалося! Поразку Кіз від Саккарі та Векіч від Свьонтек сильно несподіваними ще назвати не можна. Але ж Бенчіч поступилася Контавейт, Світоліна – Мугурусі, Осака – Гауфф, а Плішкова – Павлюченковій! Вишенькою на тортику став програш Серени Вільямс китаянці Ван Цян. Від американки такого точно ніхто не чекав. Чи то багато оклендських матчів зіграли негативну роль, чи то просто видався невдалий день, але за кількістю невимушених Серена перевершила навіть головних молодих майстринь цієї справи. Сподівання на 24-й Шолом знову переносяться, скоріш за все, мінімум до Вімблдону.

Крім сенсацій, матч третього кола Australian Open став останнім у кар’єрі Каролін Возняцькі. Саме тут два роки тому славетна датчанка здобула свій єдиний титул на мейджорах. Взагалі, взаємини з головними турнірами сезону у Возняцькі не дуже-то складалися, але 30 виграних змагань у одиночці та 9-те місце в історії за тривалістю на чолі світового рейтингу говорять самі за себе. Прощання з тенісом вийшло зворушливим, Каролін не змогла втриматися від сліз. Вічно перспективна туніска Онс Жабер, кривдниця Возняцькі, зуміла дійти до свого першого чвертьфіналу Шолому в кар’єрі, де поступилася майбутній переможниці турніру.

Хто ж після купи сенсацій залишився у справі серед фаворитів? Це, звичайно, перша ракетка світу Ешлі Барті та Симона Халеп. Австралійка грала у своєму впевненому стилі, але без особливого блиску. Навіть віддала перший сет на турнірі Лесі Цуренко та повозилася у четвертому колі з Елісон Риск. У чвертьфіналі здолала Петру Квітову не без допомоги самої чешки.

Халеп виглядала значно впевненіше, не віддавши до півфіналу своїм суперницям жодного сету, а в 1/4 просто знищивши Анетт Контавейт.

У верхній частині сітці до Барті у півфіналі приєдналася Софія Кенін. Можна сказати, що до шостого матчу на турнірі їй щастило з суперницями: жодної сіяної тенісистки. Доля прибрала з її шляху Осаку та Серену, залишалося розібратися з їхніми кривдницями. Корі Гауфф, наприклад, вистачило тільки на один сет. Але ж далі була перша ракетка світу, ще й на її домашньому турнірі! Чесно кажучи, Барті цілком могла перемогти, бо мала подвійний сетбол як на тайбрейку першого сету, так і при подачі на партію у другому. І все ж, завжди спокійна австралійка виявилася теж не залізною. У загалом рівному матчі вона змарнувала свої шанси, чим скористалася суперниця, оформивши вихід до фіналу – 7:6(8), 7:5.

Суперницею Симони Халеп по другому півфіналу стала Гарбіньє Мугуруса. Несподіване повернення іспанки до боротьби за трофеї розпочалося з нищівної поразки з «бубликом» у першому сеті турніру від Шелбі Роджерс. Хто б тоді міг подумати, наскільки довгим виявиться турнірний шлях Мугуруси? Далі у стартовому матчі вона взяла 12 геймів з 13-ти. Непростим виявився і матч проти Айли Томлянович. А от потім, на жаль для нас, у іспанки запалали очі, і вона вчисту розгромила Еліну Світоліну. За нею послідували Бертенс та Павлюченкова. Півфінал проти Халеп за сценарієм десь нагадував матч Кенін та Барті. Така ж гра з обопільними шансами, той же перший нереалізований подвійний сетбол у Халеп, та ж невдала подача на другий сет, і та ж поразка фаворитки з тим же точно рахунком 6:7(8), 5:7.

Фіналу Кенін – Мугуруса до турніру точно не очікував ніхто. Американка раніше ніколи не пробивалася навіть до чвертьфіналу мейджорів. Титули Мугуруси вже покрилися пилом кількох років. Все ж, атакуюча гра Гарбіньї та її досвід вирішальних матчів робили саме її невеликим фаворитом пари. Перший сет ніби підтверджував прогнози, перевага іспанки проглядалася навіть попри чималу кількість невимушених. Але далі Софії вдалося те, чого не змогли зробити усі попередні суперниці Мугуруси. Адже майже всі вони мали шанс зачепитися за гру, виграти один-два важливих гейми, щоб перевірити, як буде реагувати нестійка нині нервова система Гарбіньї на зміну ситуації на корті. Тільки Кенін, увімкнувши режим спокою від Барті, виявилася здатною це зробити. І Мугуруса «попливла»! Останнім її шансом був потрійний брейкпойнт за рахунку 2:2 у третьому сеті. Коли ж реалізувати його не вдалося, невизначеним залишився тільки кінцевий рахунок, переможниця вже стала відомою.

Перемога на Australian Open дозволила Софії Кенін дебютувати у топ-10 одразу на сьомому місці. І до четвертої позиції, де зараз розташовується Еліна Світоліна, менше 300 очок. Мугуруса ж повертається до топ-20, але найголовнішим для неї є відчуття повернення колишнього тонусу. Наомі Осака, не зумівши й близько підійти до захисту минулорічного титулу, впала аж на десяту позицію.

Найкращий матч

Гарбіньє Мугуруса – Симона Халеп 7:6(8), 7:5

Боротьби та інтриги у жіночих матчах вистачало. А ось рівень демонстрованого тенісу, на жаль, не був дуже високим. Відзначу саме Мугурусу у важливому та важкому для неї матчі, хоча, звичайно, найкращий теніс на турнірі вона продемонструвала у грі зі Світоліною.

Прорив турніру – Онс Жабер

Представниця Тунісу вперше змогла дійти до чвертьфіналу ТВШ у 25 років. Нагадаю, що по юніорах вона була одноліткою Еліни Світоліної та вважалася не менш талановитою за українку. А більш-менш серйозного успіху змогла досягнути тільки зараз.

Головна невдаха – Наомі Осака

Минулорічна переможниця турніру програла у третьому колі дуже талановитій, але все ж п’ятнадцятирічній Корі Гауфф, і опинилася на межі вильоту з топ-10 рейтингу.

Улюблениця фортуни – Софія Кенін

Тріумфаторці Мельбурну дуже пощастило по сітці з ранніми вильотами Серени та Осаки. Це дозволило заощадити сили для вирішальних матчів, що стало одним з важливих факторів загальної перемоги.

Чоловічий парний розряд. Фінал

Раджив Рам/Джо Солсбері – Люк Севілл/Макс Перселл 6:4, 6:2

Американо-британський дует здобув найбільшу перемогу в своїй кар’єрі. Це стало певною несподіванкою парного турніру. Але ще більшою дивиною став вихід у фінал австралійської пари вайлдкардівців. Прощальний матч на Australian Open зіграла пара братів Брайанів. Славетний дует шестиразових переможців Мельбурну цього року завершує кар’єру. 41 рік – забагато навіть для парного розряду.

Жіночий парний розряд. Фінал

Тімея Бабош/Кристина Младенович – Се Шувей/Барбора Стрицова 6:2, 6:1

Угорсько-французька пара має теплі стосунки з австралійським Шоломом. Два роки тому вони стали чемпіонками, а минулого сезону грали у фіналі. Зараз же вони на шляху до перемоги не програли жодного сету. Щоправда, їхні суперниці по фіналу продовжують лідирувати в рейтингу жіночих пар.

Мікст. Фінал

Барбора Крейчикова/Нікола Мектіч – Бетані Маттек-Сендс/Джеймі Маррей 5:7, 6:4, 10:1

Чеська тенісистка захистила свій минулорічний титул, тільки тоді її напарником був - хто б ви думали – Раджив Рам. Американець, як ми знаємо, виграв цього року змагання чоловічих пар.

Українки на Australian Open

Виступ наших тенісисток на першому ТВШ сезону можна однозначно розцінювати, як невдалий.

Тезкам Козловій та Бондаренко жереб вибрав у суперниці вайлдкардівських місцевих тенісисток, відповідно, Прісциллу Хон та Аріну Родіонову. На жаль, навіть такі бар’єри виявилися для українок нездоланними. Хоча Катя Бондаренко і була у двох м’ячах від перемоги у своєму матчі.

Суперницею Лесі Цуренко на старті стала перша ракетка світу, Ешлі Барті. І Лесі вдалося шокувати австралійських глядачів, вигравши першу партію 7:5. Але варто було Барті після цього увімкнути свій фірмовий теніс, гра швидко стала односторонньою. З наступних 14-ти геймів Цуренко вдалося взяти лише 2.

Даяна Ястремська зі своїм новим тренером влаштувала справжній майстер-клас у першому колі перспективній словенській кваліфаєрці Каї Юван. Ніколи раніше Даяна не тримала так довго м’яч у грі без спроб атакувати. Юван виявилася до цього не готовою, отримавши повний розгром: 1:6, 1:6. Проти Каролін Возняцькі Ястремська грала вже у свій фірмовий теніс, на жаль, із фірмовим його завершенням. Повна перевага у першому сеті з 5:1 перетворилася на провал і 5:7. Те ж сталося і у другій партії, правда, після 3:0. Так, Даяні, очевидно, з середини матчу дошкуляло пошкодження лівої ноги, але такі неймовірні перепади у грі є для Ястремської традиційними і без усяких травм. Шкода, бо сітка після вильоту Серени вимальовувалася дуже перспективною.

Еліна Світоліна на старті нового сезону вочевидь знаходиться не в найкращих кондиціях. Якщо Кеті Бултер та Лорен Девіс не вистачало класу на рівних змагатися з Еліною, хоча певні можливості були і в них, то Мугуруса провела блискучий матч, давши Світоліній рівно один шанс у середині другої партії. Але і ним українка не скористалася, помилившись на нескладному кросі з бекхенда. В результаті, з чотирьох зіграних матчів нового сезону Еліна отримала два розгроми. Так, і Коллінз у Брісбені, і Мугуруса в Мельбурні грали здорово. Та все ж нічого видатного тут немає: ясно, що проти топового гравця будь-яка суперниця намагатиметься видати свій максимум. І цей максимум треба вміти долати. А прямо зараз це робити нічим. Будемо сподіватися, що Еліна зможе швидко набрати потрібні кондиції. Адже до Вімблдону захищати необхідно не так багато очок, тут варто спробувати набрати максимум. Бо потім до кінця року доведеться вже сутужно.

Тепер на наших провідних тенісисток очікує зональна рубка у Кубку Федерації в Таллінні за право виходу до плей-оф Світової групи. З огляду на попередні склади команд-суперниць, цей етап українки повинні долати. Ігри наших тенісисток розпочнуться вже 6-го лютого.